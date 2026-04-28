"Символічно в Береговому з угорською більшістю": Мадяр заявив, що хоче зустрічі з Зеленським

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про те, що ініціює зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він заговорив після зустрічі з міським головою українського Берегового Закарпатської області Золтаном Баб'яком.

Під час зустрічі Мадяр нібито почув про ситуацію з угорцями на Закарпатті та про жахіття війни. Про це майбутній прем'єр Угорщини написав у Facebook.

Мадяр відзначив, що він ініціює зустріч саме в Береговому "з угорською більшістю" в місті. За його словами, саме тема угорців на Закарпатті та "їхнє перебування на рідній землі" стануть ключовою темою зустрічі.

Він закликав Україну зняти обмеження прав, які існують більше десяти років, а "закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі права та знову стати рівними та шанованими громадянами України".

За його словами, якщо це буде здійснено, то якомога більше закарпатських угорців повернуться в Україну після завершення війни, а також це відкриє нову главу двосторонніх відносин України та Угорщини.

Відео дня

Мадяр також відреагував на поступки у сфері освіти, які запропонував київський уряд, назвавши їх багатообіцяючими, але недостатніми.

"В Україні вища освіта залишається одномовною, випускні іспити складаються українською мовою, суттєвих змін у використанні мови в інших офіційних сферах не внесено. Досі в державних органах в Україні є лише одна мова. У державному управлінні, судах та службових процедурах може використовуватися лише українська мова. Угорська меншість не може вимагати офіційного спілкування рідною мовою, навіть у населених пунктів, населених угорцями", — зазначив Мадяр.

Він переконує, що надання прав угорській мові буде кроком до європейських цінностей.

