Повторює риторику Орбана: Мадяр висунув умови, за яких підтримає вступ України до ЄС, — ЗМІ

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр висунув вимоги щодо розширення прав угорської меншини в Україні, які фактично повторюють позицію прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як йдеться в матеріалі видання Bloomberg, відповідні заяви пролунали під час зустрічі Мадяра з президентом Європейської ради Антоніо Костою, яка відбулася в середу в Брюсселі. За даними джерел, ЄС намагається переконати угорського політика не підтримувати позицію чинного уряду Угорщини, який блокує старт офіційних переговорів щодо членства України в Євросоюзі.

Під час перемовин Мадяр озвучив перелік вимог, які значною мірою дублюють підхід уряду Орбана. Йдеться, зокрема, про розширення прав угорської національної меншини в Україні, включно з питаннями освіти та використання угорської мови.

Попри це, сам політик назвав зустріч із Костою "корисною та конструктивною", хоча співрозмовники журналістів зазначають, що загальний тон переговорів був стриманішим, ніж під час його попередньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Окремо сторони обговорили ширший порядок денний Євросоюзу — від бюджетної політики та конкурентоспроможності блоку до результатів неформальних зустрічей європейських лідерів.

До його обрання, у Брюсселі та Києві розраховували, що потенційна зміна політичного курсу в Угорщині може розблокувати процес євроінтеграції України. Однак нові заяви Мадяра, які фактично відтворюють позицію Орбана, можуть ускладнити досягнення консенсусу щодо запуску переговорів.

Крім того, Bloomberg нагадав, що угорський уряд раніше неодноразово блокував просування української заявки до ЄС, а також наполягав на необхідності посилення гарантій для угорської громади в Україні. Київ, зі свого боку, заявляє, що права національних меншин уже захищені на законодавчому рівні та готовий до подальших консультацій.

Також Фокус повідомляв, що майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр має намір ініціювати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яку пропонує провести в Береговому — місті з переважно угорським населенням. За його словами, головною темою перемовин стане становище угорської громади на Закарпатті та необхідність розширення її прав, зокрема у сфері мови, освіти й місцевого самоврядування. Водночас Мадяр вважає, що кроки, запропоновані українською владою, є позитивними, але недостатніми, і наполягає на більш суттєвих змінах.

Згодом радник президента Зеленського Дмитро Литвин заявив, що глава держави ще не погоджував графік на червень, а також додав , що "двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".