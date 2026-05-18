"15-20 мешков": Мадьяр показал уничтоженные соратниками Орбана документы (видео)

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в бывшем Министерстве строительства и транспорта, которое теперь является канцелярией главы правительства, показал находки в подвале здания.

Он обнаружил измельченные документы, материалы партий "Фидес" и атрибутику DPK, а также венгерские флаги и рождественские поздравительные открытки с семейным фото главы ведомства Яноша Лазара. Видео политик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Среди огромного количества мусора есть тонны измельченных документов, которые руководство не смогло убрать в последний момент", — говорит он. Всего было найдено не менее 15-20 мешков.

В конце своего видео Петер Мадьяр заявил, что это влечет за собой ряд уголовных обвинений, включая, например, незаконное финансирование партии.

"С одной стороны, это должно было расследоваться Государственным контрольно-ревизионным управлением, но, очевидно, власти, полиция тоже проведут расследование, мы составим отчет, и тогда появится информация о том, кого допрашивала полиция, какие следственные действия проводили другие органы власти и кто это совершил. Янош Лазар заставлял своих подчиненных или, возможно, государственных чиновников делать копии этих листовок, изготавливать их и хранить таким образом", — говорит Мадяр.

Відео дня

После публикации видео бывшая государственный секретарь министерства по вопросам государственного управления Тюнде Юхас написала, что все официальные документы были переданы в министерство и в настоящее время в полном объеме хранятся в архиве в бумажном виде и в электронной системе хранения документов, а мусорные мешки на видео, опубликованном Петером Мадьяром, "не содержат официальных документов".

По словам Тюнде Юхас, "листовки, флаги и другие политические или личные материалы, связанные с министром Яношем Лазаром, показанные на видео, не были изготовлены в Министерстве транспорта и инвестиций, министерство не заказывало и не финансировало производство таких.

После заявления Петера Мадьяра о переезде канцелярии премьер-министра в это здание министерству было предоставлено два часа для эвакуации всего здания, поэтому предметы, связанные с личной деятельностью министра, или вещи, полученные сотрудниками от министра, могли оставаться в здании, утверждает Юхас.

Напомним, Мадьяр выдвинул условия, при которых поддержит вступление Украины в ЕС.

Также сообщалось, что Мадьяр выдвинул условия, при которых поддержит вступление Украины в ЕС.