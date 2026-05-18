"15-20 мішків": Мадяр показав знищені соратниками Орбана документи (відео)

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у колишньому Міністерстві будівництва і транспорту, яке тепер є канцелярією глави уряду, показав знахідки в підвалі будівлі.

Він виявив подрібнені документи, матеріали партій "Фідес" і атрибутику DPK, а також угорські прапори і різдвяні вітальні листівки із сімейним фото глави відомства Яноша Лазара. Відео політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Серед величезної кількості сміття є тонни подрібнених документів, які керівництво не змогло прибрати в останній момент", — каже він. Загалом було знайдено щонайменше 15-20 мішків.

Наприкінці свого відео Петер Мадяр заявив, що це тягне за собою низку кримінальних звинувачень, включно з, наприклад, незаконним фінансуванням партії.

"З одного боку, це мало б розслідуватися Державним контрольно-ревізійним управлінням, але, вочевидь, влада, поліція теж проведуть розслідування, ми складемо звіт, і тоді з'явиться інформація про те, кого допитувала поліція, які слідчі дії проводили інші органи влади та хто це вчинив. Янош Лазар змушував своїх підлеглих або, можливо, державних чиновників робити копії цих листівок, виготовляти їх і зберігати в такий спосіб", — каже Мадяр.

Відео дня

Після публікації відео колишня державна секретарка міністерства з питань державного управління Тюнде Югас написала, що всі офіційні документи було передано до міністерства, і наразі їх у повному обсязі зберігають в архіві в паперовому вигляді та в електронній системі зберігання документів, а мішки для сміття на відео, опублікованому Петером Мадьяром, "не містять офіційних документів".

За словами Тюнде Юхас, "листівки, прапори та інші політичні або особисті матеріали, пов'язані з міністром Яношем Лазаром, показані на відео, не були виготовлені в Міністерстві транспорту та інвестицій, міністерство не замовляло і не фінансувало виробництво таких.

Після заяви Петера Мадьяра про переїзд канцелярії прем'єр-міністра в цю будівлю міністерству було надано дві години для евакуації всієї будівлі, тому предмети, пов'язані з особистою діяльністю міністра, або речі, отримані працівниками від міністра, могли залишатися в будівлі, стверджує Юхас.

Нагадаємо, Мадяр висунув умови, за яких підтримає вступ України до ЄС.

Також повідомлялося, що Мадяр висунув умови, за яких підтримає вступ України до ЄС.