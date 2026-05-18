Мадяр хоче виконання від України 11 пунктів Орбана щодо угорців Закарпаття

Новий уряд Угорщини заявляє про готовність до діалогу з Україною з питання вступу країни до ЄС. Але оголошено про початок технічного діалогу з Києвом щодо гострого питання угорської діаспори, яка проживає на Закарпатті.

Минулого тижня посол Угорщини заявив, що Будапешт готовий до діалогу щодо України для досягнення конкретних результатів, оскільки новий уряд Петера Мадьяра ініціює технічні переговори з Києвом щодо того, як розв'язати складне питання про угорців, які живуть в Україні, пише Euronews.

За Віктора Орбана Угорщина заблокувала відкриття процесу вступу України до ЄС за так званим першим пакетом реформ, що охоплює ключові реформи, необхідні для переговорів, включно з верховенством права і фінансовим контролем.

Будапешт і Київ давно перебувають у стані конфлікту через значну угорську меншину, що мешкає в західному регіоні України, Закарпатті. Ця напруженість залишається широко поширеною в угорському суспільстві навіть після нищівної перемоги Петера Мадьяра, що поклала край 16-річному правлінню Віктора Орбана.

Попередній угорський уряд на чолі з прем'єр-міністром Орбаном розробив план з 11 пунктів, спрямований на відновлення прав угорської громади в Україні. У Будапешті досі вважають реалізацію цих заходів важливою для відкриття першого ключового етапу в процесі вступу України до ЄС.

Перша конкретна ознака поліпшення відносин між двома країнами з'явилася під час дискусії між послами ЄС минулої середи, коли угорський дипломат заявив, що Будапешт готовий до діалогу з цього питання.

Посол також заявив, що слід дотримуватися методології, заснованої на заслугах, і що Угорщина приділятиме особливу увагу правам і правовій базі угорської меншини.

Мадяр заявив 28 квітня, що хоче зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на початку червня, щоб допомогти "поліпшити становище" етнічних угорців у Західній Україні. Мадяр запропонував провести зустріч у Береговому, українському місті в Закарпатській області, яке вважається центром місцевої угорської етнічної громади.

Зеленський зустрічався з угорською громадою 9 квітня, за 3 дні до виборів в Угорщині.

ЄС висунув як ключову вимогу до Києва ухвалення та ефективну реалізацію амбітного плану дій щодо меншин, до яких в Україні належать не тільки угорці, а й румуни, поляки та болгари.

У березні український уряд оголосив про запровадження національного дня, присвяченого румунській мові, в рамках ширших зусиль щодо поліпшення відносин з Бухарестом. Цей крок Києва став відповіддю на те, що Румунія вже щорічно відзначає День української мови 9 листопада.

Питання про розширення України може бути включено до порядку денного наступного засідання Європейської ради, де також очікують на зустріч Мадяра і Зеленського.

Однак, як стало відомо Euronews, канцелярія голови Ради Безпеки Антоніу Кошти включить питання про вступ України до ЄС до порядку денного тільки в тому разі, якщо на той час буде оголошено конкретний прогрес у плані формального зняття угорського вето на відкриття переговорів про вступ.

Петер Мадяр поділився у Facebook подробицями телефонної розмови з президентом Костою, заявивши, що Будапешт ініціював технічні консультації з урядом України для гарантування мовних, освітніх і культурних прав угорської меншини на Закарпатті.

"Президент Антоніу Кошта повідомив мені, що вчора він ясно дав зрозуміти президенту України, що будь-яким подальшим крокам має передувати повага до прав угорської меншини, яка проживає в Україні", — сказав Мадяр.

Джерело, близьке до угорського уряду, повідомило Euronews, що якщо Україна реалізує план з 11 пунктів — і якщо представники угорської меншини на Закарпатті схвалять його підсумки — Угорщина, ймовірно, підтримає початок першої великої глави переговорів з Україною.

Однак одним із можливих ускладнень є те, що уряд Орбана міг включити до 11 пунктів низку складних або політично чутливих вимог, які, за словами джерела, є "прихованим підводним камінням", що потенційно може ускладнити їхню повну реалізацію.

Зеленський заявив, що Україна "працює над усіма питаннями", що стосуються угорської етнічної меншини на заході України, наголосивши, що угорці — "наші громадяни, як і всі інші", і припустивши, що він розглядає це питання як вирішуване, а не як серйозну перешкоду. Будапешт розцінює ці зауваження як конструктивні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже повідомив, що Україна готова взаємодіяти з новим угорським урядом з усіх питань, включно з національними меншинами, "з метою відновлення довіри і добросусідських відносин між нашими країнами".

Зняття угорського вето стало б лише першим кроком до відкриття процесу приєднання України. Інші держави-члени ЄС поки що публічно не висловили свою позицію з цього питання і, можливо, оприлюднять її тільки після того, як настане час активних переговорів.

