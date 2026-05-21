Автономія та мова: Петер Мадяр заявив, що угорці Закарпаття живуть без "прав людини"

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту у Польщу заявив, що угорці в Україні мають проблеми, як національна меншина. Зі слів політика, який замінив на посту Віктора Орбана, він також блокуватиме рух українців у Європейський Союз, поки Київ не виконає усіх вимог щодо Закарпаття. Крім того, посадовець торкнувся питань російської нафти та газу, і пояснив, що є проблема у географії.

У Польщі Петер Мадяр без проблем може зустрітись з президентом Польщі Каролем Навроцьким, попри його підтримку Орбана, ідеться у матеріалі медіа Rzeczpospolita. Окрім питання України, угорців, нафти й газу, торкнулись політичних питань. Зі слів угорського прем'єра, у політиці "немає дружби, є інтереси".

Петер Мадяр відповів на питання про ставлення до українців, які спинили російський наступ. Політик визнав героїзм України, але відразу після того заявив, що угорці Закарпаття мають "унікальне становище". З його слів ідеться про 100 тисяч людей, у яких не все гаразд з національним питанням.

"Йдеться про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію. У Закарпатті понад 100 000 угорців живуть без основних прав людини", — сказав він.

Політик пояснив, що готовий відкрити "нову главу" щодо України, але лише тоді, коли "наша меншина повинна отримати ці основні права". Петер Мадяр допустив, що у Києва під час війни є проблеми, але українці все ж повинні виконати усі 11 його вимог щодо закарпатських угорців. Також він наголосив, що лише після його країна погодиться почати переговори про вступ України у ЄС.

"Якщо ці переговори будуть успішними, я зустрінуся з президентом Зеленським в одному з міст Закарпаття, щоб відкрити нову главу в наших відносинах", — запевнив угорський прем'єр.

На сторінці Facebook Петера Мадяра є серія дописів про візит до Польщі. Серед іншого, політик відвідав Гданськ, а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів мініекскурсію.

Угорщина та Петер Мадяр — деталі

Зауважмо, що станом на весну 2026 року угорська національна меншина в Україні складає близько 80 тис. осіб. Довоєнна кількість — близько 150 тис. осіб. Місце компактного проживання цієї меншини — Закарпатська область. У цьому регіоні близько 100 навчальних закладів з угорською мовою викладання (повністю або частково), при цьому у фінансуванні 16,5% — це гроші державного бюджету, решта — місцевої влади. Орієнтовна кількість дітей у школах — близько 16 тисяч.

Зазначимо, Петер Мадяр став прем'єр-міністром Угорщини, перемігши на виборах 12 квітня 2026 року тодішнього главу держава Віктор Орбана. Як писали медіа, Орбан, задля перемоги на виборах, запросив російських політтехнологів, а аналітики тим часом міркували, чи будуть силові заходи, якщо він програє супернику. Силових заходів не було, а Орбан мирно віддав владу Мадяру, який сьогодні повторює наративи попереднього очільника Угорщини.

Зокрема, аналогічну позицію Орбан висловлював не раз протягом останніх чотирьох років російсько-української війни. Один з таких випадків відбувся у листопаді 2023 року, коли політик заявив про проблеми з вивченням угорської мови в Україні й про те, що за часів СРСР "було краще". Інший — влітку 2025 року: Орбан вимагав, що Україна визнала Закарпаття споконвіку угорською територією.

Нагадуємо, 18 травня медіа Euronews розповіло про позицію Мадяра щодо України та перелічило, по скількох пунктах його позиціях схожа на вимоги Орбана.