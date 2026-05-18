"Туалет с серпом и молотом": украинцы спорят, готова ли Болгария провести Евровидение (фото)

Победа Болгарии на песенном конкурсе Евровидение-2026 вызвала бурные дискуссии и расколола украинский сегмент соцсети Threads. Пока одни пользователи активно высмеивают устаревшую болгарскую инфраструктуру и сомневаются в способности страны провести конкурс, другие призывают остановить хейт и напоминают о помощи болгар украинским беженцам.

Болгарская певица Dara взорвала европейскую сцену треком "Bangaranga", завоевав для своей страны право принимать конкурс в следующем году. Однако в украинских соцсетях обсуждение быстро сместилось с музыкального триумфа на бытовые реалии Болгарии. Фокус рассказывает подробнее об обсуждении победы Болгарии на Евровидении.

Болгария не готова к Евровидению?

Основной мишенью для насмешек стал международный аэропорт Софии. Пользователь под ником @olovson поделился разочарованием от своей недавней поездки через болгарскую столицу и отметил, что один из терминалов выглядит как туалет из прошлого с серпом и молотом на стенах, старыми креслами из советских санаториев, которые уже съели мыши, и огромной кованой люстрой с советскими звездами и неработающими лампочками.

Сеть мгновенно заполонили мемы. В частности, пользовательница @irabortsova опубликовала сгенерированное искусственным интеллектом изображение масштабного строительства в Софии с подписью о том, что Болгария с понедельника начнет строить новый аэропорт, которого никто не ждал, но сейчас все будет.

Фото: Threads

Украинцы не умеют проигрывать?

Несмотря на большое количество критических постов, многие авторы призвали пользователей к трезвому мышлению и уважению. Блогер @kiranachvinova подчеркнула, что Dara выдала качественный и качающий поп-продукт, за который проголосовали миллионы, а наш буллинг относительно бедной страны или плохих аэропортов в Болгарии — это просто неумение достойно проигрывать.

Пользователи также вспомнили об аналогичных проблемах Украины в прошлом, намекая на двойные стандарты. Так, @krystyna__che иронично провела параллель с опытом Киева и призвала попуститься, напомнив, как во время проведения Евровидения в Украине недострой Нафтогаза на Левобережной просто завесили тряпкой.

Весомым аргументом в дискуссии стал вопрос солидарности. Многие корреспонденты, среди которых @lizaa_yelchevaa и @annavakulovska, напомнили, что Болгария приняла и приютила тысячи украинских семей после начала полномасштабного вторжения, и для многих она стала вторым домом.

Пользователи отмечают, что страна развивается в собственном темпе, преодолевает коррупцию через митинги и точно не заслуживает тотального хейта из-за устаревших зданий. Не обошлось в обсуждениях и без черного юмора и геополитики. Пользовательница @yuliia.onyshchenko13 резюмировала, что Болгария является хорошим местом для проведения конкурса, ведь там дешево, страна перешла на евро, имеет Черное море и так близко летают российские дроны.

В Кремле считают, что критерии отбора и атмосфера конкурса неприемлемы для России, поскольку напоминают "сатанизм". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

