Бангаранга, скандалы и свадьба: что известно о победительнице Евровидения-2026 (фото, видео)

27-летняя Дарина Николаева Йотова, известная под сценическим псевдонимом Dara, первой принесла Болгарии победу на Евровидении-2026, получив хрустальный микрофон 16 мая.

Ее композиция Bangaranga собрала 516 баллов, получив первенство среди голосования зрителей и жюри. Интересно, что Болгария только вернулась на конкурс после трехлетнего перерыва из-за финансовых сложностей. Фокус рассказывает, что известно о победительнице.

Детство и творчество

Дарина родилась 9-го сентября 1998 года в Варне, что на берегу Черного моря. Там она закончила Национальную школу искусств, а петь начала еще в 7 лет. Сначала будущая победительница Евровидения исполняла традиционный болгарский фольклор, но впоследствии начала осваивать поп-музыку.

В 17 лет Dara пришла на талант-шоу X Factor. В 2015 году под руководством наставника Криско девушка дошла до финала, где заняла третье место.

Dara на X Factor

После первой телевизионной славы девушка подписала контракт с лейблом Virginia Records и только тогда начала называться Dara. Летом 2016-го вышел ее дебютный сингл K'vo ne chu, который быстро возглавил болгарские чарты. Через два года юная исполнительница получила награду как лучшая певица года от BG Radio.

Dara родом из Варны Фото: Instagram

Хиты и альбомы Dara

Сейчас победительница Евровидения имеет два полноформатных альбома — "Родена такава" (2022) и "ADHDARA" (2025). На Spotify Дарина имеет более миллиона слушателей ежемесячно, а на ее Instagram после гранд-финала подписаны почти 800 тысяч человек.

В частности, Йотова сотрудничала с известным продюсером Крисом Янгом, который работал над треками Кайли Миноуг, а также с продюсером Jungleboi, который помогал с песнями Зейну Малику и Рианне.

Самые громкие хиты Dara: Thunder, Call Me, Mr. Rover, Da Ne Mozhem. Свою музыку Йотова создает на английском и болгарском языках.

С 2021 года артистка стала наставницей в болгарской версии шоу "Голос".

Дарина Фото: Instagram

В частности, Дарина честно рассказывает, что живет с расстройством дефицита внимания и гиперактивности. А музыка сильно помогает ей.

У Дарины РДВГ Фото: Instagram

Скандал на Нацотборе

Во время национального отбора Еготова исполнила песню Thunder, но после объявления ее победы в сети разразился скандал. Дарину обвинили в купленных голосах.

На фоне этого болгарский вещатель обнародовал подробный отчет, который выявил массированную кибератаку: 1,5 млн фальшивых голосов из Азии. Впрочем, проверка подтвердила, что за девушку голосовали реальные люди. После скандала Дарина отказалась от участия, но впоследствии изменила свое решение.

О личной жизни Йотовой известно мало. С 2025 года она замужем за Эрвином Ивановым, болгарским ученым и доктором фармакологии. Свадьбу пара сыграла 18 мая, ровно год назад, в 4-звездочном отеле на берегу Черного моря.

Dara с мужем Фото: Instagram

Что такое Бангаранга?

Dara, которая впервые принесла своей стране победу на Евровидении, объяснила, что же такое та Бангаранга, о которой она поет.

"Чаще всего вопросы. Вдохновленная кукерами — древнеболгарскими исполнителями ритуалов, которые отпугивают зло, — Бангаранга борется с современными демонами внутри нас. Бангаранга — это момент, когда вы выбираете любовь вместо страха. Это ваше высшее "я", которое делает шаг вперед — сильнее тревоги, сомнений, стыда и внутреннего хаоса. Оно не атакует. Оно трансформирует. Бангаранга — это не то, кем вы становитесь. Это то, что вы пробуждаете в себе", — написала в соцсетях девушка.

