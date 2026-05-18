Бангаранга, скандалы и свадьба: что известно о победительнице Евровидения-2026 (фото, видео)
27-летняя Дарина Николаева Йотова, известная под сценическим псевдонимом Dara, первой принесла Болгарии победу на Евровидении-2026, получив хрустальный микрофон 16 мая.
Ее композиция Bangaranga собрала 516 баллов, получив первенство среди голосования зрителей и жюри. Интересно, что Болгария только вернулась на конкурс после трехлетнего перерыва из-за финансовых сложностей. Фокус рассказывает, что известно о победительнице.
Детство и творчество
Дарина родилась 9-го сентября 1998 года в Варне, что на берегу Черного моря. Там она закончила Национальную школу искусств, а петь начала еще в 7 лет. Сначала будущая победительница Евровидения исполняла традиционный болгарский фольклор, но впоследствии начала осваивать поп-музыку.
В 17 лет Dara пришла на талант-шоу X Factor. В 2015 году под руководством наставника Криско девушка дошла до финала, где заняла третье место.
После первой телевизионной славы девушка подписала контракт с лейблом Virginia Records и только тогда начала называться Dara. Летом 2016-го вышел ее дебютный сингл K'vo ne chu, который быстро возглавил болгарские чарты. Через два года юная исполнительница получила награду как лучшая певица года от BG Radio.
Хиты и альбомы Dara
Сейчас победительница Евровидения имеет два полноформатных альбома — "Родена такава" (2022) и "ADHDARA" (2025). На Spotify Дарина имеет более миллиона слушателей ежемесячно, а на ее Instagram после гранд-финала подписаны почти 800 тысяч человек.
В частности, Йотова сотрудничала с известным продюсером Крисом Янгом, который работал над треками Кайли Миноуг, а также с продюсером Jungleboi, который помогал с песнями Зейну Малику и Рианне.
Самые громкие хиты Dara: Thunder, Call Me, Mr. Rover, Da Ne Mozhem. Свою музыку Йотова создает на английском и болгарском языках.
С 2021 года артистка стала наставницей в болгарской версии шоу "Голос".
В частности, Дарина честно рассказывает, что живет с расстройством дефицита внимания и гиперактивности. А музыка сильно помогает ей.
Скандал на Нацотборе
Во время национального отбора Еготова исполнила песню Thunder, но после объявления ее победы в сети разразился скандал. Дарину обвинили в купленных голосах.
На фоне этого болгарский вещатель обнародовал подробный отчет, который выявил массированную кибератаку: 1,5 млн фальшивых голосов из Азии. Впрочем, проверка подтвердила, что за девушку голосовали реальные люди. После скандала Дарина отказалась от участия, но впоследствии изменила свое решение.
О личной жизни Йотовой известно мало. С 2025 года она замужем за Эрвином Ивановым, болгарским ученым и доктором фармакологии. Свадьбу пара сыграла 18 мая, ровно год назад, в 4-звездочном отеле на берегу Черного моря.
Что такое Бангаранга?
Dara, которая впервые принесла своей стране победу на Евровидении, объяснила, что же такое та Бангаранга, о которой она поет.
"Чаще всего вопросы. Вдохновленная кукерами — древнеболгарскими исполнителями ритуалов, которые отпугивают зло, — Бангаранга борется с современными демонами внутри нас. Бангаранга — это момент, когда вы выбираете любовь вместо страха. Это ваше высшее "я", которое делает шаг вперед — сильнее тревоги, сомнений, стыда и внутреннего хаоса. Оно не атакует. Оно трансформирует. Бангаранга — это не то, кем вы становитесь. Это то, что вы пробуждаете в себе", — написала в соцсетях девушка.
Болгария одержала грандиозную победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, набрав 516 баллов.
- В сети активно циркулирует информация, что российский артист болгарского происхождения Филипп Киркоров вместе с командой занимался подготовкой исполнительницы Дарьи Николаевой Йотовой.
Кроме того, в создании победного номера Болгарии на Евровидении-2026 участвовали и украинцы.