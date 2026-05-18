Бангаранга, скандали та весілля: що відомо про переможницю Євробачення-2026 (фото, відео)

27-річна Даріна Ніколаєва Йотова, відома під сценічним псевдонімом Dara, першою принесла Болгарії перемогу на Євробаченні-2026, здобувши кришталевий мікрофон 16 травня.

Її композиція Bangaranga зібрала 516 балів, отримавши першість серед голосування глядачів і журі. Цікаво, що Болгарія тільки повернулася на конкурс після трирічної перерви через фінансові складнощі. Фокус розповідає, що відомо про переможницю.

Дитинство та творчість

Даріна народилася 9-го вересня 1998 року у Варні, що на березі Чорного моря. Там вона закінчила Національну школу мистецтв, а співати почала ще у 7 років. Спочатку майбутня переможниця Євробачення виконувала традиційний болгарський фольклор, але згодом почала опановувати поп-музику.

У 17 років Dara прийшла на талант-шоу X Factor. У 2015 році під керівництвом наставника Кріско дівчина дійшла до фіналу, де посіла третє місце.

Після першої телевізійної слави дівчина підписала контракт з лейблом Virginia Records і тільки тоді почала називатися Dara. Влітку 2016-го вийшов її дебютний сингл K'vo ne chu, який швидко очолив болгарські чарти. За два роки юна виконавиця отримала нагороду як найкраща співачка року від BG Radio.

Хіти та альбоми Dara

Наразі переможниця Євробачення має два повноформатні альбоми — "Родена такава" (2022) та "ADHDARA" (2025). На Spotify Даріна має понад мільйон слухачів щомісяця, а на її Instagram після гранд-фіналу підписані майже 800 тисяч людей.

Зокрема, Йотова співпрацювала з відомим продюсером Крісом Янгом, який працював над треками Кайлі Міноуг, а також з продюсером Jungleboi, який допомагав з піснями Зейну Маліку та Ріанні.

Найгучніші хіти Dara: Thunder, Call Me, Mr. Rover, Da Ne Mozhem. Свою музику Йотова створює англійською та болгарською мовами.

З 2021 року артистка стала наставницею у болгарській версії шоу "Голос".

Зокрема, Даріна чесно розповідає, що живе з розладом дефіциту уваги та гіперактивності. А музика сильно допомагає їй.

Скандал на Нацвідборі

Під час національного відбору Йоготова виконала пісню Thunder, але після оголошення її перемоги у мережі вибухнув скандал. Даріну звинуватили в куплених голосах.

На фоні цього болгарський мовник оприлюднив детальний звіт, який виявив масовану кібератаку: 1,5 млн фальшивих голосів з Азії. Втім, перевірка підтвердила, що за дівчину голосували реальні люди. Після скандалу Даріна відмовилася від участі, але згодом змінила своє рішення.

Про особисте життя Йотової відомо мало. З 2025 року вона заміжня за Ервіном Івановим, болгарським вченим і доктором фармакології. Весілля пара зіграла 18 травня, рівно рік тому, у 4-зірковому готелі на березі Чорного моря.

Що таке Бангаранга?

Dara, яка вперше принесла своїй країні перемогу на Євробаченні, пояснила, що ж таке та Бангаранга, про яку вона співає.

"Найчастіше запитання. Натхненна кукерами — давньоболгарськими виконавцями ритуалів, які відлякують зло, — Бангаранга бореться із сучасними демонами всередині нас. Бангаранга — це момент, коли ви обираєте любов замість страху. Це ваше вище "я", яке робить крок вперед — сильніше за тривогу, сумніви, сором і внутрішній хаос. Воно не атакує. Воно трансформує. Бангаранга — це не те, ким ви стаєте. Це те, що ви пробуджуєте в собі", — написала в соцмережах дівчина.

Болгарія здобула грандіозну перемогу на 70-му пісенному конкурсі Євробачення-2026, набравши 516 балів.

У мережі активно циркулює інформація, що російський артист болгарського походження Філіп Кіркоров разом з командою займався підготовкою виконавиці Дарини Ніколаєвої Йотової.

Крім того, у створенні переможного номера Болгарії на Євробаченні-2026 брали участь і українці.