Российская Федерация не собирается возвращаться к участию в международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Ведь в Кремле считают, что критерии отбора и атмосфера конкурса неприемлемы для России, поскольку напоминают "сатанизм". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает агенство "ТАСС".

Комментируя российским журналистам возможность возвращения России к участию в конкурсе, Лавров заявил, что "Россия не потянет критерии, похожие на сатанизм, согласно которым определяются участники "Евровидения".

"Я хочу сразу сказать, мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников "Евровидения" и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, слово чести", — сказал Лавров.

Также глава зарубежного ведомства РФ сказал, что сейчас Россия развивает свое "Интервидение" и надеется, что ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на конкурс.

"Сроки пока не определены. Я очень надеюсь, что последствия той агрессии, которую развязали в Персидском заливе американцы вместе с Израилем, не повлияют на планы проведения этого конкурса, его второго этапа в этом году", — сказал Лавров.

Также недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил журналисту во время пресс-конференции в столице Индии Нью-Дели после того, как в зале у него несколько раз громко включился перевод на телефоне.

Инцидент произошел во время выступления Лаврова, когда журналист включил громкий перевод на телефоне. Министр несколько раз просил убрать звук и обращался к охране из-за шума в зале.

Перед тем Лавров заявил, что в ЕС и Украине "буйно расцветает" сатанизм. Главный дипломат Кремля также заявил, что европейские страны поддерживают "узаконенное святотатство" Киева.