Російська Федерація не збирається повертатися до участі в міжнародному музичному конкурсі "Євробачення".

Адже у Кремлі вважають, що критерії відбору та атмосфера конкурсу є неприйнятними для Росії, оскільки нагадують "сатанізм". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє агенство "ТАСС".

Коментуючи російським журналістам можливість повернення Росії до участі у конкурсі, Лавров заявив, що "Росія не потягне критерії, схожі на сатанізм, згідно з якими визначаються учасники "Євробачення".

"Я хочу одразу сказати, ми не потягнемо критерії, які зараз визначають учасників "Євробачення" і які по-справжньому є критеріями відвертого сатанізму. Не потягнемо ми, слово честі", — сказав Лавров.

Також очільник закордонного відомства РФ сказав, що зараз Росія розвиває своє "Інтербачення" та сподівається, що ситуація на Близькому Сході не вплине на конкурс.

"Терміни поки що не визначені. Я дуже сподіваюся, що наслідки тієї агресії, яку розв'язали в Перській затоці американці разом із Ізраїлем, не вплинуть на плани проведення цього конкурсу, його другого етапу цього року", — сказав Лавров.

Також нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив журналісту під час пресконференції в столиці Індії Нью-Делі після того, як у залі у нього кілька разів голосно увімкнувся переклад на телефоні.

Інцидент стався під час виступу Лаврова, коли журналіст увімкнув гучний переклад на телефоні. Міністр кілька разів просив прибрати звук і звертався до охорони через шум у залі.

Перед тим Лавров заявив, що в ЄС та Україні "буйно розквітає" сатанізм. Головний дипломат Кремля також заявив, що європейські країни підтримують "узаконене святотатство" Києва.