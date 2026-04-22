"Узаконене святотатство": Лавров заявив, що в ЄС та Україні "буйно розквітає" сатанізм

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну у нібито "переслідуванні" православних вірян.

Головний дипломат Кремля також заявив, що європейські країни підтримують "узаконене святотатство" Києва. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на прийомі з нагоди православного Великодня, його новий спіч цитує агенство "ТАСС".

Також обурення у Лаврова викликають розпочаті 2025 року в Києво-Печерській лаврі "роботи з інвентаризації та перевірки історичної та наукової цінності мощів святих".

"За цим бюрократичним формулюванням українського міністерства культури, до речі, криється узаконене святотатство, яке здійснюється при дозволеності, навіть прямій підтримці цілого ряду європейських країн, де теж буйно розквітає, скажімо, сатанізм", — сказав російський міністр Лавров.

Лавров про УПЦ МП в Україні

Лавров додав, що РФ нібито із гіркотою спостерігає на прикладі сучасної України, "до чого призводить відмова політичної еліти від духовного та цивілізаційного коріння", та вкотре повтори заяви Кремля про "переслідування" в Україні УПЦ МП.

"Режим, що захопив владу в Києві, готовий покласти на вівтар інтересів своїх господарів на Заході життя мільйонів простих українців. Вже понад 10 років не припиняються гоніння на українську православну церкву, включаючи захоплення її храмів, вандалізм, напади на кліриків і парафіян", — сказав Лавров.

Раніше Лавров заявляв, що Росія наразі не планує відновлювати перемовини з Україною, це не входить до пріоритетів Москви. Водночас у Кремлі не розглядають варіант з тим, щоб розглянути запит на перемовини, якщо такий надійде.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав прессекретаря Єврокомісії Паулу Піньо "мовчати і не ганьбитися". У такий спосіб глава зовнішньополітичного відомства РФ прокоментував витік особистих розмов зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.