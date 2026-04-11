Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав прессекретаря Єврокомісії Паулу Піньо "мовчати і не ганьбитися". У такий спосіб глава зовнішньополітичного відомства РФ прокоментував витік особистих розмов зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

Ще батьки повинні були навчити європейських ньюсмейкерів, що "підслуховувати грішно". Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у коментарі російським медіа.

"А вже якщо підслухав щось, що викриває тебе самого, — тим більше краще мовчати і не ганьбитися", — заявив російський чиновник.

У такий спосіб він прокоментував заяву прес-секретаря Єврокомісії Паули Піньо, яка припустила, що контакти Москви з Будапештом можуть свідчити про координацію дій, що ставить під загрозу інтереси та безпеку ЄС.

За її словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вимагатиме від Будапешта і Москви пояснень після оприлюднення записів розмов глав МЗС Угорщини та Росії.

Лавров при цьому стверджує, що під час бесід із Сіярто, переважно йшлося про захист законних прав угорської меншини, яка проживає в Україні.

Нагадаємо, консорціум журналістських розслідувань опублікував аудіозаписи, де угорський міністр Петер Сійярто розмовляє з главою МЗС Росії про вступ України до Європейського Союзу, санкції проти Кремля, обговорюючи також й інші теми, пов'язані з ЄС.

Сам Сіярто раніше підтвердив, що під час закритих засідань Ради ЄС із зовнішньої політики підтримує прямий контакт із Сергієм Лавровим. За його словами, такі переговори є стандартною частиною дипломатичної роботи і не порушують правил безпеки.