"Подслушивать грешно": Лавров отреагировал на слив частных разговоров с главой МИД Венгрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал пресс-секретаря Еврокомиссии Паулу Пиньо "помалкивать и не позориться". Таким образом глава внешнеполитического ведомства РФ прокомментировал утечку личных разговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Еще родители должны были научить европейских ньюсмейкеров, что "подслушивать грешно". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии российским медиа.

"А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше помалкивать и не позориться", – заявил российский чиновник.

Таким образом он прокомментировал заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая предположила, что контакты Москвы с Будапештом могут свидетельствовать о координации действий, что ставит под угрозу интересы и безопасность ЕС.

По ее словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен потребует от Будапешта и Москвы объяснений после обнародования записей разговоров глав МИД Венгрии и России.

Лавров при этом утверждает, что во время бесед с Сийярто, преимущественно речь шла о защите законных прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине.

Напомним, консорциум журналистских расследований опубликовал аудиозаписи, где венгерский министр Петер Сийярто говорит с главой МИД России о вступлении Украины в Европейский Союз, санкциях против Кремля, обсуждая также и другие темы, связанные с ЕС.

Сам Сийярто ранее подтвердил, что во время закрытых заседаний Совета ЕС по внешней политике поддерживает прямой контакт с Сергеем Лавровым. По его словам, такие переговоры являются стандартной частью дипломатической работы и не нарушают правил безопасности.