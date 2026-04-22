"Узаконенное святотатство": Лавров заявил, что в ЕС и Украине "буйно расцветает" сатанизм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в якобы "преследовании" православных верующих.

Главный дипломат Кремля также заявил, что европейские страны поддерживают "узаконенное святотатство" Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи, его новый спич цитирует агенство "ТАСС".

Также возмущение у Лаврова вызывают начатые в 2025 году в Киево-Печерской лавре "работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых".

"За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, кстати, кроется узаконенное святотатство, которое осуществляется при дозволенности, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, скажем, сатанизм", — сказал российский министр Лавров.

Лавров об УПЦ МП в Украине

Лавров добавил, что РФ якобы с горечью наблюдает на примере современной Украины, "к чему приводит отказ политической элиты от духовных и цивилизационных корней", и в который раз повторил заявления Кремля о "преследовании" в Украине УПЦ МП.

"Режим, захвативший власть в Киеве, готов положить на алтарь интересов своих хозяев на Западе жизни миллионов простых украинцев. Уже более 10 лет не прекращаются гонения на украинскую православную церковь, включая захват ее храмов, вандализм, нападения на клириков и прихожан", — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что Россия пока не планирует возобновлять переговоры с Украиной, это не входит в приоритеты Москвы. В то же время в Кремле не рассматривают вариант с тем, чтобы рассмотреть запрос на переговоры, если такой поступит.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал пресс-секретаря Еврокомиссии Паулу Пиньо "молчать и не позориться". Таким образом глава внешнеполитического ведомства РФ прокомментировал утечку личных разговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.