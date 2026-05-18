"Туалет із серпом і молотом": українці сперечаються, чи готова Болгарія провести Євробачення (фото)

Перемога Болгарії на пісенному конкурсі Євробачення-2026 викликала бурхливі дискусії та розколола український сегмент соцмережі Threads. Поки одні користувачі активно висміюють застарілу болгарську інфраструктуру та сумніваються в спроможності країни провести конкурс, інші закликають зупинити хейт і нагадують про допомогу болгар українським біженцям.

Болгарська співачка Dara підірвала європейську сцену треком "Bangaranga", виборовши для своєї країни право приймати конкурс наступного року. Проте в українських соцмережах обговорення швидко змістилося з музичного тріумфу на побутові реалії Болгарії. Фокус розповідає детальніше про обговорення перемоги Болгарії на Євробаченні.

Болгарія не готова до Євробачення?

Основною мішенню для кпинів став міжнародний аеропорт Софії. Користувач під ніком @olovson поділився розчаруванням від своєї нещодавньої поїздки через болгарську столицю і зазначив, що один з терміналів виглядає як туалет із минулого з серпом і молотом на стінах, старими кріслами з радянських санаторіїв, які вже з'їли миші, та величезною кованою люстрою із радянськими зірками і непрацюючими лампочками.

Мережу миттєво заполонили меми. Зокрема, користувачка @irabortsova опублікувала згенероване штучним інтелектом зображення масштабного будівництва в Софії з підписом про те, що Болгарія з понеділка розпочне будувати новий аеропорт, якого ніхто не чекав, але зараз усе буде.

Українці не вміють програвати?

Попри велику кількість критичних постів, чимало авторів закликали користувачів до тверезого мислення та поваги. Блогерка @kiranachvinova підкреслила, що Dara видала якісний і качаючий поп-продукт, за який проголосували мільйони, а наш булінг щодо бідної країни чи поганих аеропортів у Болгарії — це просто невміння гідно програвати.

Користувачі також згадали про аналогічні проблеми України в минулому, натякаючи на подвійні стандарти. Так, @krystyna__che іронічно провела паралель із досвідом Києва і закликала попуститися, нагадавши, як під час проведення Євробачення в Україні недобудову Нафтогазу на Лівобережній просто завісили ганчіркою.

Вагомим аргументом у дискусії стало питання солідарності. Чимало дописувачів, серед яких @lizaa_yelchevaa та @annavakulovska, нагадали, що Болгарія прийняла та прихистила тисячі українських родин після початку повномасштабного вторгнення, і для багатьох вона стала другим домом.

Користувачі зазначають, що країна розвивається у власному темпі, долає корупцію через мітинги і точно не заслуговує на тотальний хейт через застарілі будівлі. Не обійшлося в обговореннях і без чорного гумору та геополітики. Користувачка @yuliia.onyshchenko13 резюмувала, що Болгарія є хорошим місцем для проведення конкурсу, адже там дешево, країна перейшла на євро, має Чорне море і так близько літають російські дрони.

