"Україні потрібно більше людей": новий уряд Болгарії припинить постачання зброї Києву

Новопризначений уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні, що суперечить спробам Європейського Союзу чинити тиск на Росію, щоб припинити війну.

Міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що "Україні потрібно більше людей, а не більше озброєнь", і закликав до "справедливого миру, який визначатиметься участю обох сторін у конфлікті", виступаючи перед журналістами 9 червня в Софії, повідомляє Bloomberg.

План припинення підтримки з'явився після того, як лідери Франції, Німеччини та Великої Британії закликали президента Росії Володимира Путіна погодитися на негайне і повне припинення вогню, яке дасть змогу розпочати переговори про міцну мирну угоду.

Позиція Стоянова перегукується з позицією прем'єр-міністра Румена Радева про те, що війна не буде вирішена на полі бою. Радєв — колишній командувач ВПС, який обіймав посаду президента до січня — неодноразово виступав проти військової підтримки Києва з боку Європейського союзу.

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Він також закликав до скасування санкцій проти Кремля на тій підставі, що вони завдають шкоди європейській економіці. Прем'єр-міністр, який вступив на посаду минулого місяця, пообіцяв посилити роль Болгарії в ухваленні спільних європейських рішень.

Ця балканська країна входить до числа найбільших у ЄС виробників боєприпасів радянського зразка, які були вкрай важливими для Києва в перші дні війни. Хоча уряд офіційно відмовився від прямої військової допомоги в той час, болгарські снаряди потрапляли на лінію фронту через експорт в інші країни ЄС.

З 2022 року Болгарія відправила 13 пакетів військової допомоги, але зберегла в секреті їхню вартість і вміст.

Наприкінці травня Румен Радєв заявляв, що Європейський союз повинен узяти на себе провідну роль у переговорах із Росією про припинення її повномасштабного вторгнення в Україну.

Він вважає, що ЄС уже запізнився з проявом ініціативи, і закликав до реальних змін у "загальній політиці" блоку щодо війни в Україні.

"Я був би радий, якби Європа нарешті погодилася почати переговори з Росією; не просто почати — Європа мала б бути лідером у цих переговорах. Це важлива місія Європи", — говорив прем'єр-міністр Болгарії.

Але хоч роль ЄС у мирному процесі "надзвичайно важлива", Стоянов заявив, що "йому буде важко виступати в ролі посередника, оскільки ЄС надає Україні допомогу в її зусиллях у цій війні".

Раніше Радєв піддавався критиці за прокремлівську позицію — від протидії економічним санкціям проти Росії до звинувачень прихильників української армії, як "паліїв війни". Він неодноразово закликав до припинення вогню як до кроку з урегулювання ситуації з вторгненням.

Нагадаємо, Болгарія планує висунути Україні вимоги щодо прав болгарської національної меншини. Йдеться насамперед про забезпечення освітніх прав та розвиток болгарської мови серед представників діаспори.

А після перемоги представниці Болгарії на пісенному конкурсі Євробачення-2026, в українському сегменті соцмережі Threads почалася бурхлива дискусія щодо того, що з цього вийде.