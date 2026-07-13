По требованию Болгарии: ЕС исключил патриарха Кирилла и крупнейшего олигарха РФ из нового пакета санкций

Из проекта 21-го санкционного пакета Евросоюза против РФ были исключены имена патриарха Московского патриархата Кирилла и основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова. Причиной тому стал запрос Болгарии относительно этих двух имен.

Дипломатические источники из нескольких стран-членов ЕС сообщают, что соответствующее решение было принято по настоянию Болгарии. Об этом сообщает"Европейская правда".

По информации издания, основные спорные моменты, связанные с этим пакетом, уже удалось урегулировать, однако путём смягчения первоначальных предложений. Так, сфера применения запрета на въезд в ЕС для российских военнослужащих будет существенно сужена.

Предложение о полном запрете ввоза в Евросоюз трески, минтая и некоторых других видов рыбы из РФ решили исключить из документа. Также отказались от первоначального плана ввести жесткие ограничения в отношении сжиженного природного газа из России и танкеров, перевозящих его.

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В то же время страны ЕС достигли принципиальной договоренности о временном сохранении ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель. Среди вопросов, которые до сих пор остаются открытыми, — запрос Австрии о снятии санкций и разблокировании счетов инвестиционной компании Rasperia.

Вышеупомянутую компанию связывают с кремлевским олигархом Олегом Дерипаской. Компания Rasperia, как пишут СМИ, предъявляет судебные иски к одной из дочерних компаний ведущего австрийского банка Raiffeisen на сумму более 1,5 млрд евро.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как США вновь ввели жесткие санкции против российской нефти. Американцы сняли санкции с нескольких российских граждан, двух судов и двух турецких компаний, то есть параллельно с ужесточением происходят точечные исключения из списков.

Впоследствии стало известно, что Болгария наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС. Причиной этого является зависимость болгарской экономики от нефтеперерабатывающего завода "Лукойл", который до сих пор принадлежит РФ.