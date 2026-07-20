Шесть стран ЕС препятствуют принятию 21-го пакета санкций против РФ: опасаются за "собственную экономику" — FT

Шесть стран-членов ЕС требуют смягчить отдельные положения 21-го пакета санкций против России или вообще выступают против определенных ограничений. Речь идет о таких странах, как Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия

Главная причина такой позиции — стремление защитить национальные компании и ключевые отрасли экономики этих стран. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания со ссылкой на европейских дипломатов, такая позиция ставит под угрозу само принятие пакета, ведь для его утверждения необходима единодушная поддержка со стороны всех государств ЕС. Дипломатические источники предупреждают, что всё больше стран не готовы нести экономические потери ради усиления давления на Москву.

Собеседники FT отмечают, что ситуация свидетельствует об углублении разногласий внутри Евросоюза по поводу дальнейшего санкционного давления на Россию. Если раньше страны-члены были готовы пожертвовать экономическими интересами ради поддержки Украины, то теперь всё больше правительств ставят на первое место защиту собственных компаний.

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Кто и почему выступает против: подробности

Наиболее неуступчивую позицию занимает Греция, которая категорически выступает против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ). Считается, что санкции нанесут серьёзный удар по греческим судоходным компаниям, специализирующимся на перевозке СПГ, а это откроет путь конкурентам из США, Китая и Японии.

В свою очередь, Германия и Португалия выступают против запрета на импорт российской рыбы. Обе страны стремятся защитить интересы своей перерабатывающей промышленности.

Остальные три страны — Франция, Италия и Австрия — также добиваются смягчения отдельных ограничений или предоставления исключений для национального бизнеса. Они ссылаются на то, что это повлечет за собой "негативные последствия" для их экономик.

СМИ сообщают, что из-за отсутствия консенсуса в ЕС переговоры по 21-му пакету санкций продолжаются до сих пор. Глава европейской дипломатии Кая Каллас уже заявляла, что члены ЕС пока не смогли достичь соглашения по всем позициям нового пакета.

Ранее "Фокус" сообщал, что ЕС исключил патриарха Кирилла и одного из ведущих олигархов РФ из нового пакета санкций. Причиной тому стал запрос Болгарии в отношении этих двух лиц.

Впоследствии стало известно, как Трамп намерен изменить проект "адских санкций" против РФ. Глава Белого дома намекнул, что пакет планируется значительно расширить по сравнению с теми условиями, на которых настаивал автор проекта — покойный сенатор США Линдси Грэм.