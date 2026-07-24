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Удар по теневому флоту, банкам и крипте: что именно предусматривает 21-й пакет санкций против России

После некоторых дискуссий Евросоюз все-таки утвердил 21-й пакет санкций против России. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объясняет, что именно попало под санкции и как это усложнит жизнь Кремлю

Владислав Власюк
Владислав Власюк
Юрист
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Санкции против России
Фото: Иллюстративное фото

ЕС одобрил 21-й пакет санкций против России. Это уже 21-е единогласное решение всех 27 государств-членов. Пакет усиливает давление на финансовый сектор РФ, теневой флот, военно-промышленный комплекс и схемы обхода санкций.

  • 50 судов теневого флота попали под санкции. Впервые ограничения распространяются и на суда, которые оказывают помощь теневому флоту — осуществляют бункеровку и предоставляют другие услуги.
  • Ценовой потолок на российскую нефть заморожен на уровне $44,1 за баррель на один год.
  • Вводятся ограничения еще в отношении 90 банков, а также криптовалютных компаний, платформ и нефтетрейдеров в третьих странах, которые помогали обходить санкции.
  • Возможность полностью запретить оказание услуг, связанных с криптоактивами, в третьих странах, если они используются для обхода санкций.
  • Усилен экспортный контроль. Под новые ограничения попадают дополнительные металлы, сплавы, товары и технологии, необходимые российскому аэрокосмическому и оборонному сектору.
  • 250 физических и юридических лиц, однако без патриарха РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Дворкович должен быть, но посмотрим, что опубликуют.
  • Возможность запрета на въезд в ЕС бывшим российским комбатантам, которые непосредственно участвовали в полномасштабном вторжении в Украину.
  • Достигнут компромисс по российскому СПГ. Сохраняется запрет на продажу LNG-танкеров, но Греция получила ограниченное исключение для транспортировки определенных объемов СПГ с "Ямала" в Китай.
  • Рыба уплыла, остались без рыбы.
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Работа над 22-м пакетом уже началась.

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