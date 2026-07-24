Удар по теневому флоту, банкам и крипте: что именно предусматривает 21-й пакет санкций против России

ЕС одобрил 21-й пакет санкций против России. Это уже 21-е единогласное решение всех 27 государств-членов. Пакет усиливает давление на финансовый сектор РФ, теневой флот, военно-промышленный комплекс и схемы обхода санкций.

50 судов теневого флота попали под санкции. Впервые ограничения распространяются и на суда, которые оказывают помощь теневому флоту — осуществляют бункеровку и предоставляют другие услуги.

Ценовой потолок на российскую нефть заморожен на уровне $44,1 за баррель на один год.

Вводятся ограничения еще в отношении 90 банков, а также криптовалютных компаний, платформ и нефтетрейдеров в третьих странах, которые помогали обходить санкции.

Возможность полностью запретить оказание услуг, связанных с криптоактивами, в третьих странах, если они используются для обхода санкций.

Усилен экспортный контроль. Под новые ограничения попадают дополнительные металлы, сплавы, товары и технологии, необходимые российскому аэрокосмическому и оборонному сектору.

250 физических и юридических лиц, однако без патриарха РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Дворкович должен быть, но посмотрим, что опубликуют.

Возможность запрета на въезд в ЕС бывшим российским комбатантам, которые непосредственно участвовали в полномасштабном вторжении в Украину.

Достигнут компромисс по российскому СПГ. Сохраняется запрет на продажу LNG-танкеров, но Греция получила ограниченное исключение для транспортировки определенных объемов СПГ с "Ямала" в Китай.

Рыба уплыла, остались без рыбы.

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Работа над 22-м пакетом уже началась.

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