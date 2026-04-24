20-й удар по России: какие предложения Украины вошли в новый пакет санкций ЕС

Утвердили, наконец, 20-й санкционный пакет ЕС. 70% решений в пакете учитывают предложения Украины — как относительно персональных, так и секторальных санкций.

20 российских банков, в том числе "Аверс", "Фора", "Еврофинанс Моснарбанк", "Левобережный" — участие в торговле для ВПК и присутствие на оккупированных территориях. Банки третьих стран "Керемет" и "Капитал Банк" — это А7А5. Впервые токены RUBx и Digital Ruble — обход санкций.

2 российских (Туапсе, Мурманск) и 2 иностранных порта, 7 российских НПЗ. Порты мы в Украине внесли в санкции 2 года назад — это было определенное ноу-хау.

43 танкера, регистраторы, страховщики, операторы теневого флота — комплексный подход, как мы и предлагали.

Ограничен экспорт ЧПУ-станков и радиооборудования в Кыргызстан из-за риска их реэкспорта в РФ для военных нужд.

По ВПК — Ижевский завод, Агентство перспективных технологий, многие китайские и турецкие производители.

Секторальные экспортные запреты: цветные металлы (никель, железная руда, медь), металлолом (алюминий, никель, молибден и т.д.), химикаты (гидразин, аммиак, гидроксиды натрия и калия, ненасыщенные ациклические монокарбоновые кислоты и т.д.) и другие материалы, важные для промышленности. Это ударит по производителям ракет и дронов РФ.

И уже начинается совместная работа над следующим санкционным пакетом. Среди приоритетов: финансовый сектор, предотвращение попадания западных компонентов для изготовления оружия, противодействие российскому энергетическому сектору, в частности полный запрет на перевозку нефти и нефтепродуктов, а также персональные санкции в отношении олигархов и патриархов, которые годами не попадали в санкционные списки.

