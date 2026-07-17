Законопроєкт Грема про "пекельні" санкції проти РФ зібрав достатньо голосів, але є нюанси, — Axios

Двопартійний законопроєкт, який активно просував сенатор Ліндсі Грем, вже налічує 61 співавтора. Така кількість дозволяє його ухвалити, однак головні нюанси полягають у термінах розгляду ініціативи.

Цей законопроєкт, який передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит для країн, які продовжують купувати російські нафту та газ, вже має достатню кількість голосів для подальшого ухвалення у Сенаті. Про це пише видання Axios.

Ініціатива має як мінімум 61 співавтора, з яких 39 — це республіканці та 22 — демократи. Однак наразі залишається головна перешкода на шляху до його прийняття: отримання часу на розгляд у Сенаті.

Видання пише, що оновлений законопроєкт, який сенатор Річард Блюменталь просуває через Сенат, все ще потребуватиме схвалення Палати представників. Президент США Дональд Трамп, хоч публічно ще не наважився повністю підтримати ініціативу, однак вже дав зрозуміти те, що готовий це зробити на честь про покійного Ліндсі Грема.

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"Ми серйозно над цим думаємо — це на честь Ліндсі. Він прагнув цього більше за все на світі", — заявляв днями глава Білого дому.

Варто нагадати, що 14 липня сенатори США представили оновлений законопроєкт про антиросійські санкції. Як повідомляло CNN, він зокрема передбачає обов'язкові санкції проти російського диктатора Володимира Путіна, російських політичних та військових чиновників, а також олігархів, державних підприємств та іноземних компаній, які підтримують оборонну промисловість РФ.

Раніше у CNN писали, що Трамп підтримав пакет "пекельних санкцій" проти РФ.