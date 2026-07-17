Законопроект Грема о "адских" санкциях против РФ набрал достаточно голосов, но есть нюансы, — Axios

Двухпартийный законопроект, который активно продвигал сенатор Линдси Грэм, уже насчитывает 61 соавтора. Такого количества достаточно для его принятия, однако основные нюансы связаны со сроками рассмотрения инициативы.

Этот законопроект, предусматривающий введение 100-процентных вторичных пошлин для стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, уже набрал достаточное количество голосов для дальнейшего принятия в Сенате. Об этом сообщает издание Axios.

У инициативы есть как минимум 61 соавтор, из которых 39 — республиканцы и 22 — демократы. Однако на данный момент на пути к её принятию остаётся главное препятствие: получение времени на рассмотрение в Сенате.

Издание пишет, что обновленный законопроект, который сенатор Ричард Блюменталь продвигает через Сенат, по-прежнему потребует одобрения Палаты представителей. Президент США Дональд Трамп, хотя публично еще не решился полностью поддержать эту инициативу, тем не менее уже дал понять, что готов сделать это в честь покойного Линдси Грэма.

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"Мы всерьёз об этом думаем — это в честь Линдси. Он стремился к этому больше всего на свете", — заявил на днях глава Белого дома.

Стоит напомнить, что 14 июля сенаторы США представили обновленный законопроект об антироссийских санкциях. Как сообщало CNN, он, в частности, предусматривает обязательные санкции против российского диктатора Владимира Путина, российских политических и военных чиновников, а также олигархов, государственных предприятий и иностранных компаний, поддерживающих оборонную промышленность РФ.

Ранее в CNN сообщалось, что Трамп поддержал пакет "адских санкций" против РФ.