Финансовый локдаун: 21-й пакет санкций ЕС фактически парализовал денежные переводы из РФ — СМИ

Введенный 21-й пакет санкций ЕС против РФ начал действовать в отношении ряда финансовых институтов страны-агрессора. Первыми под удар попали международные банковские переводы и платежи за рубеж.

Также под ударом оказались цифровые активы в криптовалютах и операции "дочерних компаний" различных банковских учреждений России. Об этом пишет издание "Агентство".

Российская платежная система "Золотая Корона" резко сократила географию переводов после того, как попала под санкции, и деньги удавалось переводить только в Узбекистан, Кыргызстан, Турцию и Азербайджан, а к вечеру закрылось и последнее направление. Перестали работать даже переводы в Беларусь, а также приостановились операции между российским "Цифра Банком" и казахстанским Freedom Bank.

Россияне за рубежом жалуются на отсутствие альтернатив: "Золотая Корона" для многих была основным способом получения денег из России, а криптовалюта или крупные банковские переводы либо неудобны, либо невыгодны для небольших сумм. Люди ищут обходные пути через счета Raiffeisenbank, SWIFT-переводы банков, не подпадающих под санкции, криптовалюту или сервис Unired узбекского Universalbank.

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Под угрозой оказалась и китайская платежная система UnionPay: два из трех российских банков, которые выпускали или готовились выпускать такие карты, теперь рискуют лишиться возможности их обслуживания за рубежом — по примеру "Газпромбанка", чьи карты UnionPay перестали принимать сразу после введения санкций в 2024 году.

Ранее Фокус сообщал о том, как проект "адских" санкций США против РФ набрал достаточное количество голосов. Этот законопроект, предусматривающий введение 100-процентных вторичных пошлин для стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ, уже набрал достаточное количество голосов для дальнейшего принятия в Сенате США.

Впоследствии стало известно, что именно предусматривает 21-й пакет санкций против России. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк раскрыл механизм действия новых ограничений в отношении России.