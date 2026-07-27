Старая схема больше не работает: 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним, — FT

Европейский Союз может отказаться от практики принятия крупных пакетов санкций против России после 21-го пакета. Вместо этого в ЕС рассматривают возможность согласовывать ограничения по отдельности или небольшими тематическими блоками.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, такой подход должен ограничить возможности отдельных стран блокировать санкции с помощью права вето.

"Это может быть последний „пакет“ санкций. Теперь совершенно очевидно, что этот подход больше не работает", — заявил один из собеседников FT

По информации издания, поводом для пересмотра стратегии стали переговоры по 21-му пакету санкций. Греция несколько недель задерживала его утверждение, требуя сделать исключение для судов компании Dynagas, чтобы они и в дальнейшем могли перевозить российский сжиженный природный газ.

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В результате Афины добились такого исключения. FT отмечает, что это первый случай, когда общие экономические санкции ЕС против России были смягчены. Из-за задержки также откладывалось введение других ограничений, в частности в отношении доходов России от экспорта нефти, санкций против 94 российских финансовых учреждений и запрета на операции для 33 банков.

В то же время часть европейских чиновников считает, что нынешняя система имеет и преимущества, ведь она позволяет странам-членам совместно оценивать экономические последствия санкций. В Еврокомиссии отказались от комментариев относительно возможного изменения подхода, но подчеркнули, что после 21-го пакета Россия уже находится под значительным санкционным давлением.

Ранее Фокус сообщал, что Дональд Трамп намерен внести изменения в законопроект о так называемых "адских санкциях". Президент США намекнул, что документ планируется существенно расширить.

Также сообщалось, что 21-й пакет санкций ЕС значительно затруднил денежные переводы из России. В первую очередь ограничения коснулись международных банковских переводов и платежей за границу для РФ и россиян.