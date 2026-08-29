ЕС расширит санкционный список в отношении РФ: в него могут войти до 1600 человек и компаний, — Politico
Европейский Союз планирует осенью существенно расширить список лиц и организаций из РФ, подпадающих под санкции. СМИ отмечают, что одним из поводов для такого шага стали недавние события в немецком Лейпциге.
Еще один масштабный пакет санкций против России планируется обсудить в ходе неформальной встречи глав МИД Европейского союза в Ирландии. Об этом сообщает Politico.
По словам трёх дипломатов ЕС, непосредственно знакомых с ходом переговоров, в настоящее время рассматривается около 1600 санкционных позиций — примерно 800 физических лиц и 800 российских компаний. Ожидается, что новые санкции могут быть приняты в середине октября, а новые меры "должны существенно расширить действующие санкции".
Один из дипломатов также сообщил, что ЕС вновь обсуждает возможность использования замороженных активов российских государственных банков. В то же время это длительный процесс, для которого потребуется убедить Бельгию, которая уже давно выступает против такого шага.
Именно в Бельгии, в брюссельском депозитарии Euroclear, хранится большая часть замороженных в ЕС резервов Центрального банка России. В настоящее время бельгийские власти опасаются возможного ответа Москвы в случае использования этих средств.
"Стратегия заключается в том, чтобы использовать все возможности. Мы задействуем каждый доступный механизм санкций", — заявил один из дипломатов ЕС.
Ранее Фокус сообщал о том, что 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним. Вместо этого в ЕС рассматривают возможность согласовывать ограничения по отдельности или небольшими тематическими блоками.
Впоследствии стало известно, что Каллас рассказала о новом пакете санкций ЕС против РФ. По словам политика, под санкции попадут физические лица, компании и организации, число которых значительно увеличится.