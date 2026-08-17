ЕС готовит новый масштабный пакет санкций против РФ Каллас раскрыла подробности

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявляет, что ЕС планирует осенью резко усилить санкционное давление на РФ. По словам политика, под санкции попадут физические лица, компании и организации, число которых значительно возрастет.

Каллас заявляет, что Россия уже дорого заплатила за санкции ЕС, ведь российская военная машина недополучила более 1 триллиона евро. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Осенью я представлю самый масштабный список санкций с начала войны. Если его примут, число российских лиц, компаний и организаций, подпадающих под санкции, сразу увеличится на треть. Давление должно усиливаться до тех пор, пока Россия не завершит войну", — говорит евродипломатка.

Она подчеркивает, что принятие в США законопроекта о "адских санкциях", автором которого является покойный сенатор Линдси Грэм, "даёт надежду на то, что Европа и США сблизятся" в вопросе санкционного давления на Россию. В то же время Каллас не раскрыла подробностей о предстоящем пакете санкций.

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Однако далее в тексте беседы она затрагивает тему Европейской службы внешних действий (EEAS). Каллас говорит, что Европе на фоне войны против Украины и на Ближнем Востоке нужен "более решительный подход к внешней политике", и она работает над тем, чтобы "это стало реальностью".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Сенат США одобрил "адские санкции" Грэма. Законопроект был поддержан большинством голосов, и теперь его должен рассмотреть Палата представителей США.

Впоследствии стало известно, что 21-й пакет санкций ЕС против России может стать последним. Вместо этого в ЕС рассматривают возможность согласовывать ограничения по отдельности или небольшими тематическими блоками.