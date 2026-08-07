"Адские санкции" Грэма против РФ: Сенат США принял решение (видео)

В Сенате Соединенных Штатов Америки состоялось голосование по законопроекту Линдси Грэма, предусматривающему введение санкций против России и Ирана. Законопроект был внесен два года назад, после поездки сенаторов Грэма и Блюменталя в Украину. 7 августа около 20:30 (за Киевом) законопроект был поддержан большинством голосов.

Американские сенаторы обсудили законопроект Грэма-Блюменталя H.R. 5334 и провели итоговое голосование, как показала трансляция из зала Конгресса. Для принятия положительного решения требовалось 60 голосов. Сенаторы большинством голосов поддержали введение так называемых "адских санкций" против РФ. Распределение голосов: "за" — 86, "против" — 11.

Санкции против РФ — обсуждение и голосование по законопроекту H.R. 5334 Грема-Блюменталя в Сенате США 7 августа

Агентство Reuters отметило, что следующим шагом на пути к введению "адских санкций" станет одобрение в Палате представителей, куда документ поступит в следующем месяце. Между тем в аккаунте X Сената США были названы имена конгрессменов, не поддержавших законопроект Грэма-Боюменталя: Блант Рочестер, Хассан, Хироно, Марки, Оссофф, Падилья, Пол, Сандерс, Уоррен, Уэлч и Уайден. Сенаторы, которые не голосовали: Блэкберн, Луммис и Макконнелл. Остальные 86 — это смесь сенаторов от Демократической и Республиканской партий: есть двухпартийная поддержка.

Відео дня

Санкции против РФ — подробности голосования по законопроекту Грема-Блюменталя H.R. 5334 в Сенате 7 августа Фото: Скриншот

Перед окончательным голосованием сенаторы высказались по поводу поправки двух сенаторов-республиканцев, которые предлагали смягчить санкции и не повышать пошлины до 100%. Сенат не поддержал эту идею: "за" — 32 голоса, "против" — 64.

Санкции против РФ — поправка о 100-процентных тарифах Фото: Скриншот

Санкции против РФ — подробности

Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта, в ходе краткого выступления озвучил основную цель новых санкций против РФ. По его словам, больше всего должны пострадать теневой флот Кремля и покупатели российской нефти из третьих стран. В частности, покупатели столкнутся с повышением пошлин до 100% на ввоз товаров в США. Отметим, что в документе указано: после принятия законопроекта решение о пошлинах и других санкциях будет принимать и отменять лично президент США Дональд Трамп.

Текст законопроекта H.R. 5334 размещен на портале Конгресса, а краткое изложение опубликовал сенатор Ричард Блюменталь. Основные пункты санкций против РФ — замораживание активов, санкции против банков (Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк) и крупных энергетических проектов, давление на теневой флот и 100-процентные тарифы на товары из пяти ведущих стран-импортеров российской нефти (Китай, Индия и др.), запрет на американские инвестиции в экономику РФ.

Отметим, что ранее Фокус писал о начале официального обсуждения законопроекта Грема-Блюменталя о санкциях против РФ и Ирана. Журналист "Радио Свобода", сообщивший об этом, отметил, что именно сегодня, 7 августа, могло быть принято окончательное решение.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США во время первого голосования по законопроекту Грэма. Встреча состоялась в день прощания с Линдси Грэмом, скончавшимся 9 июля. В ходе первого голосования сенаторы поддержали документ, а встреча с президентом Дональдом Трампом прошла "в позитивном ключе".

Между тем 5 августа издание FT сообщило о решении Трампа предоставить Украине ракеты Patriot для сбивания баллистических ракет РФ. Выяснилось, что президент США отказал в помощи, поскольку запасов Пентагона недостаточно в связи с войной с Ираном.

Напоминаем, что 7 августа вышла колонка обозревателя Bloomberg, в которой он рассказал о том, что США и Запад в очередной раз подводят Украину.