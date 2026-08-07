Единственный сценарий без окончания войны: как партнеры подвели Украину и "помогли" Путину, — Bloomberg

Несмотря на суровую зиму, Украина приостановила наступление России, а украинские дипоперации перенесли войну на российскую территорию, отметил обозреватель агентства Bloomberg. Впрочем, по мнению обозревателя, в ближайшее время может повториться сценарий предыдущих этапов войны, когда Украина из-за действий или бездействия партнеров теряла преимущество и возможность завершить войну. Что происходит на пути к миру и как на позицию диктатора Путина повлияло решение Вашингтона не предоставлять Киеву ракеты Patriot?

Из-за решения американской администрации Украина не имеет возможности защититься от ракетных ударов РФ, и это показывает Путину, что он может спокойно продолжать войну, говорится в колонке обозревателя Bloomberg Марка Чемпиона. По его мнению, западные союзники "вот-вот снова подведут Украину". Чемпион написал, что Запад виноват в некоторых прошлых неудачах: в моменты, когда Украина приобретала преимущество, она так и не смогла "превратить преимущество в успех".

"Западные союзники Киева виновны в большинстве этих неудач, и кажется очевидным, что они вот-вот потерпят ещё одну", — написал Чемпион в своей колонке в Bloomberg.

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Чемпион написал, что, несмотря на обмен ударами между РФ и Украиной, в какой-то момент, казалось, настало время для Дональда Трампа вновь поднять вопрос о мирных переговорах и оказать давление с целью прекращения войны. При этом считалось, что на этот раз следует оказать давление все же на агрессора, то есть на РФ, а не на жертву, то есть Украину. Вместе с тем в США возникли собственные проблемы из-за начала войны в Иране, и поэтому Трамп не передал Киеву ракеты Patriot и также не предоставил лицензию на производство антибаллистики в Украине. Из-за такой ситуации Путин увидел возможность для продолжения войны: он может достичь любых целей от Днепра до Львова, написал обозреватель.

"Это потенциально может изменить правила игры. Это означает возможность уничтожить и без того сокращенные мощности Украины по производству электроэнергии и тепла быстрее, чем их удастся восстановить этой зимой", — говорится в колонке Чемпиона, который предупредил о тяжелой зиме 2026–2027 годов.

Окончание войны — три сценария

По мнению обозревателя, существует три возможных сценария дальнейшего развития войны.

Первый сценарий — западные партнеры мобилизуют свои усилия и передают Украине средства противоракетной обороны и дальнобойные мощные средства поражения заводов по производству "Искандеров". "Чемпион" написал, что два американских завода в ускоренном темпе производят дешевые, но мощные крылатые ракеты дальностью 480 км: первая партия из 840 ракет поступит в октябре.

Второй сценарий — Украина капитулирует перед РФ и отдает подконтрольную часть Донбасса. Отметим, что обозреватель не рассмотрел вариант, при котором Путин не остановится и не завершит войну, получив Донбасс.

Третий сценарий — продолжение войны.

"По третьему сценарию война продлится ещё одну, ещё более суровую зиму", — заявил обозреватель, предварительно рассказав о намерении Путина продолжать бомбардировки Украины.

Чемпион написал, что первый сценарий — лучший, но маловероятный. Он предлагает западным партнерам найти способы, с помощью которых Украина сможет защититься от баллистических ракет РФ, а также говорит, что им не следует бояться эскалации со стороны Кремля, ведь её боятся с 2022 года, и этот страх не остановил войну.

"Неудача Запада в оказании поддержки дает Путину повод продолжать борьбу именно в тот момент, когда Украине удалось оказать давление на своего агрессора, чтобы тот заключил мир", — подытожил он.

Отметим, что 3 августа появилось заявление главы офиса президента Кирилла Буданова о завершении войны. По мнению Буданова, для РФ война "в целом закончилась", поскольку россияне не продвигаются на фронте.

Напоминаем, что 5 августа состоялось заседание СНБО, на котором президент Владимир Зеленский рассказал, как украинцы будут готовиться к зиме и как будут бороться с баллистическим оружием РФ.