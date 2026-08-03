"Глобально война кончилась": Буданов рассказал, что будет после 40-дневного принуждения РФ к миру

Глава офиса президента Кирилл Буданов высказался по поводу принуждения Российской Федерации и завершения войны. По словам Буданова, война для РФ зашла в тупик, а Украина и дальше будет давить на россиян. Что сказал Буданов по поводу завершения войны и мирных переговоров?

Заявление Буданова появилось вечером 3 августа, в день, когда истек срок 40-дневного плана по принуждению РФ к миру, объявлен 25 июня. Краткий комментарий главы ОП опубликовали в Telegram-канале медиа "РБК-Украина". Среди прочего Буданов подчеркнул, что не имеют значения сроки 40 или 100 дней. По его словам, важно то, с каким результатом получится Украина.

"Продолжать будем. Не смотрите на все эти сроки — 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат. Не столько важно, как зайти в этот процесс, а гораздо важнее — с чем из него выйти", — сказал Буданов.

Глава ОП уточнил, что для получения нужного Украине результата следует "быть сильными и сохранять единство".

Відео дня

Кроме того, Буданов ответил на вопросы медиа о планах РФ и о том, какая группировка вокруг диктатора Путина сейчас руководит событиями. По его мнению, Путина окружают люди, верящие в "достижение своей цели военным путем". Тем временем война для РФ завершилась, поскольку нет продвижений РФ на фронте, а есть некоторые украинские успехи, слышно на видео.

"Война, по сути, для них закончилась, в глобальном плане. Она есть, есть какие-то боевые действия, продвижение, без продвижений, есть наши продвижения, их продвижение. Стратегически она давно уже закончилась", — подчеркнул чиновник.

Буданов также заметил, что осенью в РФ действительно произойдет мобилизация: других деталей не было.

Завершение войны — детали

Отметим, 25 июня президент Зеленский объявил 40-дневный план по принуждению РФ к миру, который должны были выполнить Силы обороны. После этого украинское командование регулярно отчитывалось о серии ударов по российским военным и стратегическим целям. В частности, снова горел ряд НПЗ на расстоянии от 300 до 1300 км от Украины. Ко всему прочему, в июле добавились удары по составам интернет-гиганта Wildberries. Параллельно дроны Сил беспилотных систем и других подразделений Сил обороны блокировали логистику для ТОТ Крыма, прервав сухопутные трассы и мосты. Когда же россияне попытались доставить на полуостров горючее, начались удары по танкерам в Азовском море : за месяц их подвели около 200.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский сообщил о том, что война может завершиться к зиме 2027 года. Тогда же появилась информация о продолжительном лицензировании производства Patriot: заводы не начнут строить к той же зиме 2027 года.