"Глобально війна скінчилась": Буданов розповів, що буде після 40-денного примусу РФ до миру

Глава офісу президента Кирило Буданов висловився щодо примушування Російської Федерації та завершення війни. Зі слів Буданова, війна для РФ зайшла в глухий кут, а Україна і далі тиснутиме на росіян. Що сказав Буданов щодо завершення війни та мирних переговорів?

Заява Буданова з'явилась увечері 3 серпня, у день, коли сплив термін 40-денного плану з примушування РФ до миру, оголошений 25 червня. Короткий коментар глави ОП опублікували у Telegram-каналі медіа "РБК-Україна". Серед іншого, Буданов наголосив, що не мають значення терміни 40 чи 100 днів. З його слів, важливим є те, з яким результатом вийде Україна.

"Продовжувати будемо. Не дивіться на всі ці терміни — 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне — результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес, а набагато важливіше — з чим з нього вийти", — сказав Буданов.

Глава ОП уточнив, що для отримання потрібного Україні результату слід "бути сильними і зберігати єдність".

Відео дня

Крім того, Буданов відповів на питання медіа щодо планів РФ і щодо того, яке угрупування навколо диктатора Путіна зараз керує подіями. На його думку, Путіна оточують люди, які вірять у "досягнення своєї мети воєнним шляхом". Тим часом війна для РФ завершилась, оскільки немає просувань РФ на фронті, а натомість є деякі українські успіхи, чути на відео.

"Війна, по суті, для них закінчилася, в глобальному плані. Вона є, є якісь бойові дії, просування, без просувань, є наші просування, їхні просування. Стратегічно вона давно вже закінчилася", — наголосив посадовець.

Буданов також зауважив, що восени у РФ справді відбудеться мобілізація: інших деталей не було.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, 25 червня президент Зеленський оголосив 40-денний план з примушування РФ до миру, який мали виконати Сили оборони. Після цього українське командування регулярно звітувало про серію ударів по російських військових та стратегічних цілях. Зокрема, знов палала низка НПЗ на відстані від 300 до 1300 км від України. До всього, у липні додались удари по складах інтернет-гіганта Wildberries. Паралельно дрони Сил безпілотних систем та інших підрозділів Сил оборони блокували логістику для ТОТ Криму, перервавши сухопутні траси та мости. Коли ж росіяни спробували доставити на півострів пальне, почались удари по танкерах в Азовському морі: протягом місяця їх підбили близько 200.

Нагадуємо, 3 серпня Володимир Зеленський повідомив про те, що війна може завершитись до зими 2027 року. Тоді ж з'явилась інформація про надто тривале ліцензування виробництва Patriot: заводи не почнуть будувати до тієї ж таки зими 2027 року.