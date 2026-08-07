Єдиний сценарій без завершення війни: як партнери підвели Україну та "допомогли" Путіну, – Bloomberg

Попри важку зиму, Україна призупинила наступ Росії, а українські діпстрайки перенесли війну на російську територію, зауважив оглядач агентства Bloomberg. Втім, на думку оглядача, найближчим часом може повторитись сценарій попередніх етапів війни, коли Україна через дії чи бездіяльність партнерів втрачала перевагу та можливість завершити війну. Що відбувається на шляху до миру і як на позицію диктатор Путіна вплинуло рішення Вашингтона не надавати Києву ракети Patriot?

Через рішення американської адміністрації Україна не має можливості захиститись від ударів балістики РФ, і це показує Путіну, що він може спокійно продовжувати війну, ідеться у колонці оглядача Bloomberg Марка Чемпіона. На його думку, західні союзники "ось-ось знов підведуть Україну". Чемпіон написав, що Захід винен у деяких минулих невдачах: у моменти, коли Україна здобувала перевагу, вона так і не змогла "перетворити перевагу в успіх".

"Союзники Києва на Заході винні в більшості цих невдач, і здається очевидним, що вони ось-ось зазнають ще однієї", — написав Чемпіон у колонці Bloomberg.

Чемпіон написав, що попри обмін взаємними ударами між РФ та Україною, у якусь мить, здавалось, настав час для Дональда Трампа знов порушити питання мирних переговорів і натиснути задля завершення війни. При цьому вважали, що цього разу слід натиснути все ж на нападника, тобто на РФ, а не на жертву , тобто Україну. Разом з тим у США з'явились власні проблеми через початок війни в Ірані, і тому Трамп не передав Києву ракети Patriot і також не надав ліцензію на виробництво антибалістики в Україні. Через таку ситуацію Путін побачив шлях для продовження війни: він може дістати до будь-яких цілей від Дніпра до Львова, написав оглядач.

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"Це потенційно може змінити правила гри. Це означає можливість знищити й без того скорочені потужності України з виробництва електроенергії та тепла швидше, ніж їх можна буде відновити цієї зими", — ідеться у колонці Чемпіона, який попередив про важку зиму 2026-2027.

Завершення війни — три сценарії

На думку оглядача, існує три можливі сценарії подальшого перебігу війни.

Перший сценарій — західні партнери мобілізують свої зусилля та передають Україні антибалістику й далекобійні потужні засоби ураження заводів з виробництва "Іскандерів". Чемпіон написав, що два американські заводи прискорено виготовляють дешеві, але потужні крилаті ракети на 480 км: перша партія у 840 ракет надійде у жовтні.

Другий сценарій — Україна капітулює перед РФ та віддає підконтрольну частину Донбасу. Зауважмо, оглядач не розглянув випадок, що Путін не зупиниться і не завершить війну, отримавши Донбас.

Третій сценарій — продовження війни.

"За третім сценарієм, війна продовжиться ще однією, ще жорстокішою зимою", — заявив оглядач, перед цим розповівши про намір Путіна і далі бомбардувати Україну.

Чемпіон написав, що перший сценарій — найкращий, але малоймовірний. Він пропонує західним партнерам пошукати методи, яким Україна зможе захиститись від балістики РФ, і також говорить, що їм не слід боятись ескалації з боку Кремля, бо її бояться з 2022 року і цей страх не спинив війну.

"Невдача з боку Заходу в підтримці дає Путіну привід продовжувати боротьбу саме в той момент, коли Україні вдалося тиснути на свого агресора, щоб той уклав мир", — підсумував він.

Зазначимо, 3 серпня з'явилась заява глави офісу президента Кирила Буданова щодо завершення війни. На думку Буданова, для РФ війна "глобально скінчилась", оскільки росіяни не просуваються на фронті.

Нагадуємо, 5 серпня відбулось засідання РНБО, на якому президент Володимир Зеленський розповів, як українці готуватимуться до зими та як боротимуться з балістикою РФ.