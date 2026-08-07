В Сенате США началось обсуждение закона Грэма о санкциях против РФ: решение может быть принято сегодня (видео)

Сенаторы Соединённых Штатов Америки приступили к обсуждению законопроекта Линдси Грэм и Ричарда Блюменталя о санкциях против России, сообщили СМИ. Голосование может состояться уже 7 августа. О чём говорят сенаторы, которые могут проголосовать за помощь Украине?

Сообщение о начале обсуждения законопроекта Линдси Грэма в Сенате США появилось в аккаунте журналиста Алекса Рауфоглу из медиа "Радио Свобода" около 17:00 7 августа, когда в Вашингтоне было 10:00 утра. Журналист написал, что окончательное голосование может состояться до конца дня. Тем временем сенаторы от Демократической и Республиканской партий один за другим выходили к микрофону и говорили, почему важно оказывать давление на РФ, чтобы помочь Украине.

Алекса Рауфоглу написал в социальной сети X, что у него есть срочная новость из Сената США и что сегодня может быть принято решение.

"Сенат США официально приступил к обсуждению знакового пакета санкций Линдси Грэма, направленного против России и Ирана. Окончательное голосование в зале может состояться уже сегодня", — написал он.

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Санкции против РФ — что известно о законе Линдси Грэма

В зале Сената выступили сенаторы по поводу закона Линдси Грэма. Среди них — лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер, который заявил, что следует поддержать Украину и продемонстрировать диктатору Путину реальные действия.

"Если мы хотим остановить кровопролитие, которое Россия развязала против Украины, мы должны четко дать понять Путину, что он ведет обреченную на поражение битву. Законопроект о санкциях против России для россиян посылает Москве недвусмысленный сигнал о том, что Америка будет поддерживать Украину до конца, что мы будем искать новые способы поддержки Украины", — заявил Шумер, напомнив, что Путин, вероятно, готовит еще одно нападение на европейскую страну.

Также выступил Ричард Блюменталь: рассказал, как вместе с Грэмом был в Украине и видел могилы женщин и детей, которых убила Россия.

"Одним из последних поступков сенатора Грэмма как члена его организации было обратиться и договориться с Белым домом от нашего имени и обеспечить поддержку президента. Он умер буквально на следующий день", — сказал он.

Отметим, что ранее Фокус писал о законопроекте о санкциях против РФ, а также против Ирана, который ныне покойный республиканец Линдси Грэм предложил два года назад. Сначала в документе речь шла только о РФ и Украине, позже, в 2026 году, туда добавили пункты, касающиеся Ирана, с которым США начали войну. Грэм скончался 9 июля, и президент Украины Зеленский посетил церемонию его похорон, параллельно встретившись с президентом Дональдом Трампом и выступив в Конгрессе, где должно было начаться обсуждение законопроекта Грэма. 29 июля состоялось первое процедурное голосование в Сенате.

Напоминаем, что после встречи Трампа и Зеленского СМИ сообщили, какое решение принял Вашингтон по поводу предоставления Украине противоракетной системы.