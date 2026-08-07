У Сенаті США почали обговорення закону Грема про санкції проти РФ: фінал може бути сьогодні (відео)

Сенатори Сполучених Штатів Америки почали обговорення законопроєкту Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя про санкції проти Росії, повідомили медіа. Голосування може відбутись вже 7 серпня. Про що говорять сенатори, які можуть віддати голоси на допомогу Україні?

Допис про початок обговорення законопроєкту Ліндсі Грема у сенаті США з'явився в акаунті журналіста Алекса Рауфоглу медіа "Радіо Свобода" близько 17 год 7 серпня, коли у Вашингтоні була 10 год ранку. Журналіст написав, що остаточне голосування може відбутись до кінця дня. Тим часом сенатори Демократичної та Республіканської партій один за одним виходили до мікрофона та говорили, чому важливо тиснути на РФ задля допомоги Україні.

Алекса Рауфоглу написав у соцмережі X, що має екстрену новину з Сенату США і що сьогодні може бути рішення.

"Сенат США офіційно розпочав дебати щодо знакового пакета санкцій Ліндсі Грема, спрямованого проти Росії та Ірану. Остаточне голосування у залі може відбутися вже сьогодні", — написав він.

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Санкції проти РФ — що відомо про закон Ліндсі Грема

У залі Сенату виступили сенатори щодо закону Ліндсі Грема. Серед них — лідер меншості в сенаті США Чак Шумер, який заявив, що слід підтримати Україну і показати диктатору Путіну реальні дії.

"Якщо ми хочемо зупинити кровопролиття, яке Росія розв'язала проти України, ми повинні чітко дати зрозуміти Путіну, що він веде програшну битву. Законопроект про санкції проти Росії для росіян надсилає Москві безпомилковий сигнал, що Америка підтримуватиме Україну до кінця, що ми шукатимемо нові способи підтримки України", — заявив Шумер, нагадавши, що Путін, ймовірно, готує ще один на європейську країну.

Також виступив Річард Блюменталь: розповів, як разом з Гремом був в Україні й бачив могили жінок та дітей, яких убила Росія.

"Одним із останніх вчинків сенатора Грема як члена його організації було звернутися та домовитися з Білим домом від нашого імені та забезпечити підтримку президента. Він помер буквально наступного дня", — сказав він.

Зазначимо, раніше Фокус писав про законопроєкт про санкції проти РФ, і також проти Ірану, який нині покійний республіканець Ліндсі Грем запропонував два роки тому. Спершу у документі ішлося лише про РФ та Україну, згодом, у 2026 році, туди додали пункти щодо Ірану, з яким США почали війну. Грем помер 9 липня, і президент України Зеленський відвідав церемонію його поховання, паралельно побачившись з президентом Дональдом Трампом та виступив у Конгресі, де мали почати обговорення законопроєкту Грема. 29 липня відбулось перше процедурне голосування у Сенаті.

Нагадуємо, після зустрічі Трампа та Зеленського медіа розповіли, яке рішення прийняв Вашингтон щодо дання антибалістики Україні.