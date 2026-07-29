Подолали перший бар'єр: Сенат США підтримав законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії

У Сенаті США під час першого процедурного голосування підтримали законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про запровадження нових санкцій проти Росії, а також Ірану. "За" законопроєкт проголосувало 86 сенаторів.

Це голосування відбулося на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США, який прибув на похорон сенатора Грема, зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом та із американськими сенаторами. Про результати першого голосування повідомило "Суспільне".

Процедурне голосування дало старт дебатам в американському Сенаті, а також розгляду письмових поправок до законопроєкту. Коли дебати будуть завершені, відбудеться фінальне голосування за ухвалення закону. Далі його розгляне Палата представників США, після чого закон має підписати президент Дональд Трамп.

Варто нагадати, що законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, над яким сенатор Грем працював понад два роки, передбачає запровадження санкцій проти російських посадовців, зокрема диктатора Володимира Путіна, а також надання президенту США повноважень встановлювати значні мита для країн, які продовжують купувати енергоносії РФ чи допомагають Кремлю обходити санкції.

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