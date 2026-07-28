Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: текстова трансляція

Президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Разом з тим триває церемонія прощання з сенатором Ліндсі Гремом, який підтримував українців. Однією з тем розмови стане ситуація на російсько-українській війні та вимоги російського диктатора Путіна.

Зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у Вашингтоні о 9:30 за місцевим часом (або о 16:30 за Києвом), розповіли медіа. Президенти поспілкуються в Овальному кабінеті. При цьому є сподівання України на отримання допомоги США, оскільки є нагальна потреба у ракетах для Patriot для збиття російської балістики, яка загрожує цивільній інфраструктурі. Фокус веде текстову трансляцію подій з Вашингтона.

Зустріч Трампа та Зеленського — деталі подій 28 липня

Зустріч Трампа та Зеленського — події 28 липня

16:40 — трансляція з Вашингтону показала початок церемонії прощання з Ліндсі Гремом, яка відбувається в спеціальній ротонді Конгресу. Присутні можуть бути лише за запрошеннями: сенатори, політики тощо.

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16:50 — Зеленський прибув у резиденцію Трампа, написало агентство Reuters.

17:00 — почалась церемонія прощання з Ліндсі Гремом. О 21:00 за Києвом труну перенесуть у собор і почнеться урочиста служба. Тим часом медіа опублікували кадри прибуття Зеленського: разом з ним — глава офісу президент Кирило Буданов. Очікують, що переговори триватимуть дві години. Після того — зустріч Трампа з прем'єр-міністром Беньямін Нетаньягу.

17:05 — медіа The Financial Times повідомило з посиланням на джерела, що у Вашингтоні Зеленський отримав дуже вигідну пропозицію. Анонімні джерела — радник Зеленський та співрозмовник з оточення Трампа. Джерела заявили, що це буде "найкращий шанс з моменту початку другого терміну Трампа отримати нову військову підтримку та відновити зусилля, спрямовані на припинення повномасштабної війни Росії". У матеріалі пояснили, що український президент має правильно поводитись та переконати Трампа, що "підтримка України служить інтересам США".

17:15 — після зустрічі з Трампом Зеленський говоритиме зі 100 сенаторами США. Тема розмови — законопроєкт Грема-Блюменталя, який може накласти серйозні санкції проти Росії, якщо буде відповідне рішення президента. Тим часом Reuters написало, що Конгрес отримав лист від Білого дому про те, що нова військову допомогу можуть надати лише після того, як витратять заплановані 400 млн дол. до 2029 року.

17:30 — на церемонії прощання з Ліндсі Гремом виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс, який розповів про життєвий шлях померлого республіканця. Новин з Білого дому про зустріч Зеленського та Трампа поки немає.

Джей Ді Венс на церемонії у Вашингтоні 28 липня Фото: Скриншот

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Зазначимо, раніше президент України повідомив, що РФ планує провести мобілізацію восени 2026 року. Згідно з даними розвідки, можуть призвати в армію від 400 до 500 тисяч росіян. Тим часом з'явилась нова заява диктатора Путіна, який заявив, що РФ готова планувати ще три роки війни.

Нагадуємо, 24 липня відбулась зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова та державного секретаря США Марко Рубіо: яку відповідь отримали росіян на тези про "дух Анкориджа".