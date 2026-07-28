Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: текстовая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. В то же время продолжается церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом, который поддерживал украинцев. Одной из тем разговора станет ситуация в российско-украинской войне и требования российского диктатора Путина.

Встреча Трампа и Зеленского состоится в Вашингтоне в 9:30 по местному времени (или в 16:30 по киевскому времени), сообщили СМИ. Президенты проведут беседу в Овальном кабинете. При этом Украина надеется на получение помощи от США, поскольку существует острая необходимость в ракетах для системы Patriot для сбивания российских баллистических ракет, угрожающих гражданской инфраструктуре. Фокус ведет текстовую трансляцию событий из Вашингтона.

Встреча Трампа и Зеленского — подробности событий 28 июля

Встреча Трампа и Зеленского — события 28 июля

16:40 — трансляция из Вашингтона показала начало церемонии прощания с Линдси Грэмом, которая проходит в специальной ротонде Конгресса. Присутствовать могут только по приглашениям: сенаторы, политики и т. д.

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16:50 — Зеленский прибыл в резиденцию Трампа, сообщает агентство Reuters.

17:00 — началась церемония прощания с Линдси Грэмом. В 21:00 по киевскому времени гроб перенесут в собор, и начнется торжественная служба. Тем временем СМИ опубликовали кадры прибытия Зеленского: вместе с ним — глава президентского офиса Кирилл Буданов. Ожидается, что переговоры продлятся два часа. После этого состоится встреча Трампа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

17:05 — медиа The Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что в Вашингтоне Зеленский получил очень выгодное предложение. Анонимные источники – советник Зеленский и собеседник из окружения Трампа. Источники заявили, что это будет "лучший шанс с момента начала второго срока Трампа получить новую военную поддержку и возобновить усилия по прекращению полномасштабной войны России". В материале объяснили, что украинский президент должен правильно вести себя и убедить Трампа, что "поддержка Украины служит интересам США".

17:15 — после встречи с Трампом Зеленский будет говорить со 100 сенаторами США. Тема разговора — законопроект Грема-Блументаля, который может наложить серьезные санкции против России, если будет соответствующее решение президента. Между тем, Reuters написало, что Конгресс получил письмо от Белого дома о том, что новую военную помощь могут оказать только после того, как потратят запланированные 400 млн дол. к 2029 году.

17:30 — на церемонии прощания с Линдси Грэмом выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который рассказал о жизненном пути умершего республиканца. Новостей из Белого дома о встрече Зеленского и Трампа пока нет.

Джей Ди Венс на церемонии прощания з Линдси Гремом 28 июля Фото: Скриншот

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Отметим, что ранее президент Украины сообщил, что РФ планирует провести мобилизацию осенью 2026 года. Согласно данным разведки, в армию могут призвать от 400 до 500 тысяч россиян. Между тем появилось новое заявление диктатора Путина, который заявил, что РФ готова планировать еще три года войны.

Напоминаем, что 24 июля состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио: какой ответ получили россияне на тезисы о "духе Анкориджа".