Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский сообщил, сколько новобранцев планирует призвать РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новой масштабной волне мобилизации после выборов в Госдуму РФ. По данным украинской разведки, уже в начале октября Кремль может призвать ещё от 300 до 500 тысяч человек для продолжения войны против Украины.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, по данным украинской разведки, глава Кремля Владимир Путин не планирует прекращать войну и готовится к новому этапу мобилизации. По его словам, российские власти намерены усилить призыв после выборов в Государственную думу РФ, которые состоятся 21 сентября.

Кроме того, президент отметил, что Путин вряд ли объявит о масштабной мобилизации публично, поскольку опасается реакции российского общества. В то же время, по информации украинской разведки, новый этап призыва может начаться уже в начале октября, если Украина не создаст России серьезных проблем с логистикой, поставками вооружения и топлива, а международные партнеры не усилят санкционное давление.

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В целом Кремль может мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. И, как пояснил Зеленский, организовать такой призыв для российских властей не составит труда, хотя это может вызвать недовольство внутри страны. Более того, по результатам социологических опросов, значительная часть россиян выступает против новой мобилизации и войны, однако продолжает поддерживать Путина.

И все же глава государства считает, что Россия не сможет качественно подготовить такое количество новобранцев в сжатые сроки. По его словам, из-за этого на фронт будут отправлять недостаточно обученных военных, что приведет к еще большим потерям среди личного состава РФ.

"Значительная часть населения также выступает против войны, но эти люди всё равно поддерживают Путина. Ему не удастся быстро подготовить этих людей. Это, опять же, означает, что он будет посылать на поле боя плохо подготовленных людей. А это, в свою очередь, означает большие потери", — сказал Зелеснький.

Кроме того, в своём посте Зеленский прокомментировал и другие темы, в частности обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot являются оборонительным вооружением, однако их количество по-прежнему недостаточно. По словам президента, Украина уже нашла в Европе финансирование для их закупки в США, однако проблема дефицита сохраняется.

Президент пояснил, что одной из причин этого являются недостаточно жесткие санкции против российского военно-промышленного комплекса, которые позволяют РФ наращивать производство баллистических ракет. Кроме того, существующий дефицит средств ПВО связан с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Украинское внутреннее производство позволяет нам сбивать дроны и многое другое, но мы не можем сбивать баллистические ракеты. Безусловно, мы движемся к созданию европейской антибаллистической системы ПВО. Но на это нужно время", — написал он.

В частности, президент США Дональд Трамп одобрил выдачу Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot, и, как уточнил Зеленский, это лишь открывает возможность для запуска производства, но не означает быстрого накопления значительных запасов таких ракет.

Кроме того, Зеленский уделил внимание сотрудничеству с Великобританией и отметил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании. В настоящее время он рассчитывает на продуктивную личную встречу. Одной из главных тем переговоров должно стать развитие совместных оборонных проектов, в частности инициативы Drone Deal.

Как говорится в сообщении президента, Украина готова построить в Великобритании современное предприятие по производству беспилотников и поделиться собственными технологиями. Также Киев заинтересован в совместном производстве ракет, в частности аналогов британских Storm Shadow, развитии европейской противоракетной системы ПВО и углублении сотрудничества в сфере военных технологий и подготовки специалистов.

"Мы можем работать вместе", — добавил чиновник.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) поясняли, что Кремль создает условия для новой волны мобилизациии готовится к возможным общественным беспорядкам, которые она может спровоцировать. По мнению экспертов, принятые в России законодательные изменения могут свидетельствовать о подготовке к официальному объявлению мобилизации, хотя окончательное решение зависит от Владимира Путина.

Кроме того, издание The Moscow Times сообщало, что в июне 2026 года в России был зафиксирован рекордный с начала полномасштабной войны рост поисковых запросов, связанных с выездом из страны. Всплеск интереса журналисты связали со слухами о новой волне мобилизации, а также с топливным кризисом и атаками украинских беспилотников на территории РФ.