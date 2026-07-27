Путін готує масштабну мобілізацію: Зеленський розкрив, скільки новобранців РФ планує призвати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нової масштабної хвилі мобілізації після виборів до Держдуми РФ. За даними української розвідки, вже на початку жовтня Кремль може призвати ще від 300 до 500 тисяч людей для продовження війни проти України.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram, за даними української розвідки, глава Кремля Володимир Путін не планує припиняти війну та готується до нового етапу мобілізації. За його словами, російська влада має намір посилити призов після виборів до Державної думи РФ, які відбудуться 21 вересня.

Крім того, президент зазначив, що Путін навряд чи оголошуватиме масштабну мобілізацію публічно, оскільки побоюється реакції російського суспільства. Водночас, за інформацією української розвідки, новий етап призову може розпочатися вже на початку жовтня, якщо Україна не створить Росії серйозних проблем із логістикою, постачанням озброєння, пального, а міжнародні партнери не посилять санкційний тиск.

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В цілому, Кремль може мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. І, як пояснив Зеленський, організувати такий призов для російської влади не буде складно, хоча це може викликати невдоволення всередині країни. Ба більше, за результатами соціологічних опитувань, значна частина росіян виступає проти нової мобілізації та війни, однак продовжує підтримувати Путіна.

Та все ж глава держави вважає, що Росія не зможе якісно підготувати таку кількість новобранців у короткі строки. Через це, за його словами, на фронт відправлятимуть недостатньо навчених військових, що призведе до ще більших втрат серед особового складу РФ.

"Значний відсоток населення також виступає проти війни, але вони все одно підтримують Путіна. Він не зможе швидко підготувати цих людей. Це, знов-таки, означає, що він посилатиме на поле бою погано підготовлених людей. А це, зі свого боку, означає великі втрати", — сказав Зелеснький.

Також у своєум дописі Зеленський прокоментував й інші теми, зокрема забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Він наголосив, що ракети PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot є оборонним озброєнням, однак їхня кількість залишається недостатньою. За словами президента, Україна вже знайшла в Європі фінансування для їхньої закупівлі у США, проте проблема дефіциту зберігається.

Президент пояснив, що однією з причин цього є недостатньо жорсткі санкції проти російського військово-промислового комплексу, які дозволяють РФ нарощувати виробництво балістичних ракет. Крім того, наявний дефіцит засобів ППО пов'язаний із ситуацією на Близькому Сході.

"Українське внутрішнє виробництво дає нам змогу збивати дрони та багато іншого, але ми не можемо збивати балістику. Безумовно, ми на шляху до створення європейської антибалістичної системи ППО. Але на це потрібен час", — написав він.

Серед іншого, президент США Дональд Трамп схвалив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, і, як уточнив Зеленський, це лише відкриває можливість для запуску виробництва, але не означає швидкого накопичення значних запасів таких ракет.

Також Зеленський приділив увагу співпраці з Великою Британією та наголосив, що провів телефонну розмову з новим британським прем'єр-міністром. Наразі він розраховує на продуктивну особисту зустріч. Однією з головних тем переговорів має стати розвиток спільних оборонних проєктів, зокрема ініціативи Drone Deal.

Як йдеться в дописі президента, Україна готова побудувати у Великій Британії сучасне підприємство з виробництва безпілотників і поділитися власними технологіями. Також Київ зацікавлений у спільному виробництві ракет, зокрема аналогів британських Storm Shadow, розвитку європейської антибалістичної системи ППО та поглибленні співпраці у сфері військових технологій і підготовки фахівців.

"Ми можемо працювати разом", — додав посадовець.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснювали, що Кремль створює умови для нової хвилі мобілізації та готується до можливих суспільних заворушень, які вона може спровокувати. На думку експертів, ухвалені в Росії законодавчі зміни можуть свідчити про підготовку до офіційного оголошення мобілізації, хоча остаточне рішення залежить від Володимира Путіна.

Крім того, видання The Moscow Times писало, що в червні 2026 року в Росії зафіксували рекордне з початку повномасштабної війни зростання пошукових запитів, пов'язаних із виїздом із країни. Сплеск інтересу журналісти пов'язали з чутками про нову хвилю мобілізації, а також паливною кризою та атаками українських безпілотників на території РФ.