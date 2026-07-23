У Росії можуть оголосити мобілізацію: Кремль уже готується придушувати протести, — ISW

Кремль створює умови для можливої нової мобілізації та готується до потенційних заворушень у Росії, які можуть виникнути через такий крок.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 22 липня.

Вони звернули увагу, що Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє громадянам із непогашеною судимістю, зокрема за злочини, пов'язані з наркоторгівлею та організованою злочинністю, укладати контракти з Міністерством оборони під час офіційної мобілізації.

Заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін заявив, що це рішення розширить коло росіян, придатних до військової служби, і полегшить набір військових для війни проти України у 2026 році.

Крім того, Росгвардія 21 липня оприлюднила проєкт змін до правил цивільної оборони. Документ передбачає розширення заходів для захисту населення від невизначених "небезпек" під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.

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Аналітики також нагадали, що у листопаді 2025 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє направляти резервістів у райони бойових дій без оголошення мобілізації. Тоді ISW припускав, що Кремль може використати цей механізм для поступового призову резервістів.

В ISW вважають, що нинішні кроки можуть свідчити про підготовку до оголошення офіційної мобілізації та, ймовірно, запровадження воєнного стану на тлі очікуваних суспільних заворушень. Водночас аналітики зазначають, що рішення про мобілізацію залишається особистим рішенням Путіна, тому наразі незрозуміло, чи піде він на такий крок найближчим часом і в якій формі це може відбутися.

Мобілізація у РФ — що відомо

Нагадаємо, 18 липня у Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія готується до нової мобілізації. За даними ЦПД, йдеться про можливий призов до 500 тисяч осіб. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що мобілізованих можуть розділити на дві групи: першу після приблизно двотижневої підготовки відправлятимуть на фронт в Україні для поповнення втрат, а другу використовуватимуть для розтягування лінії фронту та створення нових загрозливих напрямків біля українського кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може оголосити мобілізацію вже у жовтні 2026 року — після виборів до Держдуми, запланованих на 20 вересня. Серед інших можливих дій РФ він також назвав посилення ракетних ударів балістикою влітку та восени.

Раніше, у квітні, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про мобілізаційний ресурс Росії та окреслив бачення України щодо подальшого перебігу війни.