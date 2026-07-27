Путин заявил, что война продлится еще три года: "поддерживают все россияне"

Российский диктатор Путин предупредил депутатов Государственной думы РФ, что война продлится ещё три года и что это необходимо предусмотреть в государственном бюджете. Кроме того, прозвучал тезис о том, что войну поддерживают все россияне. Какие основные заявления озвучил Путин на фоне страданий граждан РФ из-за нехватки топлива и ударов по Wildberries?

Путин выступил перед сенаторами восьмого созыва Госдумы РФ, которая завершила свою пятилетнюю "работу" и готовится к сентябрьским выборам, говорится в сообщении росСМИ "РИА Новости". Как заявил российский диктатор, в ближайшие пять лет приоритетом РФ будут расходы на оборону. Кроме того, он считает, что страны Запада оказывают экономическое давление на РФ, но никаких негативных последствий это не влечет.

В выступлении Путина, прозвучавшем днем 27 июля, прозвучало несколько тезисов о войне и ситуации в РФ. Прежде всего, речь шла о продолжении войны еще как минимум три года и о том, что в течение этого времени именно туда будут направляться средства государственного бюджета. Кроме того, российский диктатор заверил присутствующих, что россияне поддерживают войну и что РФ "достигнет всех целей".

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Еще один тезис главы Кремля касался влияния Запада, который "пытается подорвать экономику и науку". Путин заявил с трибуны, что "российский народ невозможно сломить". Также Путин назвал методы Украины "террористическими" и поблагодарил депутатов, которые сплоченно принимали все законы, необходимые для войны РФ против Украины.

Мирные переговоры — заявления Путина 27 июля Фото: Скриншот

Между тем российское СМИ "Дождь" привело некоторые тезисы выступления спикера Госдумы РФ Владислава Володина и проанализировало итоги работы депутатов. Отмечается, что за пять лет они приняли 2980 законов, которые удовлетворяли потребности войны РФ против Украины. Также напомнили о выступлении Путина в 2018 году, во время которого он сказал, что начать войну — это "лучший способ" скрыть провалы в экономике.

Мирные переговоры — подробности позиции Путина

Отметим, что в конце июля участились заявления о мирных переговорах и возможности завершения войны со стороны РФ. В частности, состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Чиновники беседовали 35 минут во время саммита на Филиппинах. После встречи Рубио заявил, что Вашингтон готов помочь завершить войну, но для этого должны появиться "новые идеи и компромиссы". Между тем в МИД РФ сообщили, что Лавров рассказал о ситуации на фронте и о готовности Москвы и дальше действовать в "духе Анкориджа".

Напоминаем, что 27 июля Фокус писал о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о планах РФ провести мобилизацию после выборов 2 сентября 2026 года. Между тем росСМИ заметили странную закономерность в публичных появлениях Путина, который стал чаще выступать перед россиянами.