Путін заявив, що війна триватиме ще три роки: "підтримують усі росіяни"

Російський диктатор Путін попередив депутатів Державної думи РФ, що війна триватиме ще три роки й що це потрібно передбачити у державному бюджеті. Крім того, пролунала теза, що війну підтримують усі росіяни. Які основні заяви озвучив Путін на тлі страждань громадян РФ через нестачу пального та удари по Wildberries?

Путін виступив перед сенаторами восьмого скликання Держдуми РФ, яка завершила свою п'ятирічну "працю" та готується до вересневих виборів, ідеться у дописі росЗМІ "РИА Новости". Як заявив російський диктатор, наступні п'ять років пріоритетом РФ будуть видатки на оборони. Крім того, він вважає, що країни Заходу економічно тиснуть на РФ, але ніяких негативних наслідків немає.

У виступі Путіна, який пролунав вдень 27 липня, пролунало кілька тез про війну та ситуацію у РФ. Найперше, ішлося про продовження війни ще мінімум три роки і що протягом цього часу саме туди ітимуть гроші державного бюджету. Крім того, російський диктатор запевнив присутніх, що росіяни підтримують війну і що РФ "досягне усіх цілей".

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Ще одна тези очільника Кремля стосувалась впливу Заходу, який "намагається підірвати економіку та науку". Путін сказав з трибуни, що "російський народ неможливо зламати". Також Путін назвав методи України "терористичними" і подякував депутатам, які згуртовано приймали усі закони, необхідні для війни РФ проти України.

Мирні переговори — заяви Путіна 27 липня Фото: Скриншот

Тим часом росЗМІ "Дождь" навело деякі тези виступу спікера Держдуми РФ Владислава Володіна та проаналізувало підсумки роботи депутатів. Вказано, що протягом п'яти років вони наприймали 2980 законів, які закривали потреби війни РФ против України. Також нагадали виступ Путіна у 2018 році, під час якого він сказав, що почати війну — це "найкращий спосіб" приховати провали в економіці.

Мирні переговори — деталі позиції Путіна

Зазначимо, наприкінці липня побільшало заяв про мирні переговори та можливість завершення війни РФ. Зокрема, відбулась зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова та державного секретаря США Марко Рубіо. Посадовці говорили 35 хвилин під час саміту на Філіппінах. Після зустрічі Рубіо заявив, що Вашингтон готовий допомогти завершити війну, але для цього мають з'явитись "нові ідеї та компроміси ". Тим часом у МЗС РФ повідомили, що Лавров розповів про ситуацію на фронті та про готовність Москви і далі діяти в "дусі Анкориджа".

Нагадуємо, 27 липня Фокус писав про заяву президента України Володимира Зеленського про плани РФ провести мобілізацію після виборів 2 вересні 2026 року. Тим часом росЗМІ помітили дивну закономірність у публічних появах Путіна, який почав частіше виходити до росіян.