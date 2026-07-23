Говорив про зачіску: Лавров незвично відреагував на питання про війну в Україні (відео)

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився відповідати на питання після переговорів у Манілі, повідомили медіа. Після зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо російський чиновник прикидався, що недочуває питання, потім замовк на кілька секунд підбираючи слова для відповіді. На відео у мережі бачимо, що відповідь Лаврова далеко від питання про війну РФ проти України, яку він почув.

Лаврова закидали питання про завершення війни в Україні під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Манілі на Філіппінах 23 липня 2026 року, ідеться у матеріалі медіа "Радіо Свобода". У півхвилинному репортажі з місця подій медіа показало настрій глави МЗС РФ. Кадри показали, що російський топчиновник та представник Кремля не був схильним давати розлогі коментарі за підсумками розмови з Рубіо.

На короткому відео бачимо, як журналіст Алекс Рауфоглу двічі звертався до Лаврова щодо ситуації в Україні. Перша питання "Коли РФ завершить війну в Україні" пролунало, коли російський посадовець сидів за столом переговорів. Чиновник удав, що недочув питання, попросив говорити голосніше, а повтор фрази взагалі зігнорував. Наступне питання озвучили після переговорів, коли Лавров спускався ескалатором. Журналіст поцікавився, чи готова Росія припинити вогонь в Україні. Глава МЗС РФ спершу знов перепитав, потім відвернувся і мовчав сім секунд, а потім сказав, що в Алекс Рауфоглу "гарна зачіска".

Відео дня

На сторінці Instagram Алекса Рауфоглу можна побачити, що це білий чоловік з класичною зачіскою, який входив у пул журналістів під час переговорів РФ та США на Філіппінах. Серед іншого, журналіста опублікував короткий коментар Марка Рубіо перед зустріччю, який сказав, що США готові зіграти роль посередника, щоб "покласти цьому край".

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підсумки мирних переговорів щодо війни РФ проти України, які лаконічно озвучив Марко Рубіо. Зі слів держсекретаря США, Білий дім готовий посприяти завершенню війни. Рубіо описав розмову як "хорошу" та "чесну". Крім того, на порталі МЗС РФ з'явилась офіційна заява про зустріч у Манілі. Як повідомило російське відомство, Лавров розповів Рубіо про "реальну ситуацію на фронті в Україні". Крім того, росіяни заявили протест проти того, що Україні надають західне озброєння, і проти західних країн, які начебто намагаються "дестабілізувати РФ та завдати їй стратегічної поразки".

Напередодні, 22 липня, Лавров анонсував розмову з Рубіо. Представник Кремля заявив, що буде уточнювати питання "духу Анкориджа", від якого США начебто відмовились. При цьому посадовець додав, що саме росіяни мають на увазі під цим духом. З його слів, рік тому, на Алясці, РФ озвучила США свої вимоги щодо України, а США це "мовчки вислухали". Медіа нагадали, про що могла іти мова: Кремль вимагав, що Україна відвела війська з Донецької області, а це пообіцяв можливий вихід з Сумщини та Харківщини.

Попередня особиста зустріч Лаврова та Рубіо відбулась у лютому 2025 року, коли президент США Дональд Трамп сподівався на швидке завершення війни в Україні.

Нагадуємо, медіа Bloomberg з посиланням на джерела у Кремлі розповіли, як змінилась позиція диктатора Путіна влітку 2026 року.