Дивна закономірність та Пригожин: Путін став частіше зустрічатися з росіянами, — ЗМІ (відео)

Російський диктатор Путін зустрівся з натовпом російської молоді у Санкт-Петербурзі. Зустріч тривала 40 секунд, при цьому Путіна торкались росіяни, кричали та вигукували гарні побажання. Тим часом медіа зауважили, що подібні випадки контактів з народом стаються тоді, коли у РФ відбувається криза. Один з таких випадків стався три роки тому, під час заколоту Пригожина. Які дивні закономірності помітили аналітики?

Зустріч Путіна з народом сталась після коротких урочистостей в Адміралтействі у Санкт-Петербурзі, ідеться у матеріалі росЗМІ "Агентство Новости". На відео з місця подій бачимо, як російський диктатор "спонтанно" і без піджака виходить з машини та прямує до людей. За голосами чути, що натовпи складається з молоді та людей старшого віку, і вони начебто не очікували такого "перфомансу". Люди кричали диктатору слова "Спасибо", "С праздником", "Владимир Владимирович", "Берегите себя". Поруч з Путіним стояли охоронці, але вони ніяк не заважали людям торкатись російського президента. У матеріалі медіа зауважується, що кількість таких особистих контактів з людьми стає більше відбувались під час кризових явищ у РФ.

Відео дня

Журналісти зауважили, що зустріч Путіна з народом майже не висвітлювалась медіа. Увечері 23 липня, близько 20 год, через дві години після події, відповідний репортаж з'явився в ефірі телеканалу "Россия 1". Перші повідомлення про цю подію помітили о 20:33, а перші відео — о 22:33. У матеріалі написали, що сенсаційні кадри "пройшли непомічені медіа", і це ще один дивний факт, ідеться у публікації "Агентства Новости".

Поведінка Путіна — що відомо про зустрічі з народом

Медіа перелічили інші випадки дивної поведінки Путіна, яка проявлялась під час чи після криз. Ішлося про особисті зустрічі з людьми, коли російський диктатор зустрічався зі справжніми чи підставними росіянами.

2022 рік — вересневий візит в Калінінградську область (тоді відбувалась Херсонсько-Харківська наступальна операція ЗСУ).

2023 рік — візит у Маріуполь у березні. Далі чотири поспіль зустрічі після заколоту власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина: у червні — Дербент, липень — Кронштадт, серпень — Курська область, вересень — Тверська область. [Заколот почався у червні, а у серпні Пригожину влаштували авіакатастрофу — ред.].

2024 рік — 22 лютого, через шість днів після убивства опозиціонера Олексія Навального, відбулась зустріч Путіна з жителями Чувашії. Далі — один випадок у березні (візит Ставрополь). 22 березня відбувся теракт у "Крокус-Сіті Холлі", а диктатор РФ вийшов до людей 27 березня, через п'ять днів. Влітку — дві зустрічі, які пов'язують з тодішнім терактом у Дагестані (18, 26 червня), та одну зустріч 20 серпня, через два тижні після вступу ЗСУ в Курську область.

2025 рік — єдиний вихід до росіян, який стався у липні з нагоди дня Військово-морського флоту РФ.

2026 рік — зустріч з народом під час червневого візиту в Казань і вихід 24 липня.

У матеріалі зауважується, що період, коли Путін найчастіше виходив до людей, — це кризи у РФ: заколот Пригожина (2023 рік), смерть Навального та ЗСУ в Курській області (2024). Медіа перелічили проблеми РФ, які стались останнім часом, та уточнили, що помітне зменшення підтримки Путіна серед росіян.

"Виходи в народ цього літа відбуваються на тлі великих криз, пов'язаних з війною в Україні, – екологічної катастрофи у Чорному морі, логістичної блокади Криму, паливної кризи, ударів по Wildberries", — написали журналісти.

Зазначимо, Фокус писав про одну з останніх персональних заяв Путіна, яка стосувалась війни в Україні. Заява пролунала у червні, після атаки дронів ЗСУ на порт у Санкт-Петербурзі. Російський диктатор спершу заявив, що не буде вести перемовин з українцями, а потім додам що прийме капітуляцію на умовах "Стамбульських угод".

Нагадуємо, 26 липня з'явилась нова заява Путіна, який пригрозив Україні новими втратами земель, але тепер вже на кордоні з Європою.