Путін заявив, що РФ була єдиним гарантом цілісності України: "Київ втратить і західні землі"

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з військовими ЗС РФ. Під час свого звернення до них очільник Кремля традиційно зробив низку заяв щодо перебігу російсько-української війни.

Зокрема, він вчергове пообіцяв, що перемога буде саме за Росією. Путіна цитує російське видання ТАСС.

Так, російський диктатор заявив про те, що війну почала не Росія, а РФ нібито лише дає відповідь на ті бойові дії, які розпочала Україна за підтримки Заходу. Він також заявив, що Москва була єдиним гарантом безпеки для Києва, однак українська влада нібито назвала Росію ворогом.

Путін також зробив низку традиційних заяв про нібито нацизм в Україні, звинувативши українську владу у відродженні нацистської ідеології.

"Немає нічого дивного в агресії Києва щодо цивільних людей, враховуючи їхню прихильність до неонацизму", — заявив очільник Кремля.

Відео дня

Диктатор також заявив, що отримує всю інформацію щодо перебігу бойових дій, яка існує.

Окремо Путін наголосив, що нібито Україна має втратити усі території, зокрема і західні землі, які "подарував Йосип Сталін". Тож тепер ці землі нібито мають повернутися до Польщі, Угорщини та Румунії.

25 липня Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до розширення мобілізації та поглиблює військово-технічне співробітництво з КНДР для продовження агресії проти України. Зокрема, Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки та ще 30 тис. своїх військових.

Нагадаємо, під час зустрічі з Путіним президент Казахстану запропонував "заморозити" війну в Україні.

Також у мережі обговорювали, що Путін не покидав Кремль цілий тиждень. Навіть кремлівські чиновники розголошують дуже мало подробиць про будь-які зустрічі, які він мав всередині укріплених стін.