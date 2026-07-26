Путин заявил, что РФ была единственным гарантом целостности Украины: "Киев потеряет и западные земли"

Российский диктатор Владимир Путин встретился с военнослужащими ВС РФ. В ходе своего обращения к ним глава Кремля, как обычно, сделал ряд заявлений о ходе российско-украинской войны.

В частности, он в очередной раз пообещал, что победа будет именно за Россией. Путина цитирует российское издание ТАСС.

Так, российский диктатор заявил, что войну начала не Россия, а РФ якобы лишь отвечает на те боевые действия, которые начала Украина при поддержке Запада. Он также заявил, что Москва была единственным гарантом безопасности для Киева, однако украинские власти якобы назвали Россию врагом.

Путин также выступил с рядом традиционных заявлений о якобы существующем нацизме в Украине, обвинив украинские власти в возрождении нацистской идеологии.

"Нет ничего удивительного в агрессии Киева в отношении мирных жителей, учитывая их приверженность неонацизму", — заявил глава Кремля.

Відео дня

Диктатор также заявил, что получает всю имеющуюся информацию о ходе боевых действий.

В частности, Путин подчеркнул, что Украина якобы должна лишиться всех территорий, в том числе и западных земель, которые "подарил Иосиф Сталин". Поэтому теперь эти земли якобы должны вернуться Польше, Венгрии и Румынии.

25 июля Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к расширению мобилизации и углубляет военно-техническое сотрудничество с КНДР для продолжения агрессии против Украины. В частности, Северная Корея готовится передать РФ новые пусковые установки и ещё 30 тыс. своих военнослужащих.

Напомним, что во время встречи с Путиным президент Казахстана предложил "заморозить" войну в Украине.

Кроме того, в сети обсуждали, что Путин не выходил из Кремля целую неделю. Даже кремлевские чиновники раскрывают очень мало подробностей о любых встречах, которые он проводил за укреплёнными стенами.