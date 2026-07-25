Путин просит у Ким Чен Ына еще 30 тысяч военных и баллистические установки, — Зеленский

Россия готовится к расширению мобилизации и углубляет военно-техническое сотрудничество с КНДР для продолжения агрессии против Украины. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробные доклады разведки.

По словам главы государства, Москва готовит условия для нового этапа призыва, поскольку потери российских войск на фронте уже превышают темпы их комплектования. В связи с этим Кремль рассчитывает на масштабную помощь со стороны Пхеньяна.

"Северная Корея готовится передать РФ новые пусковые установки и ещё 30 тыс. своих военнослужащих", — подчеркнул Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Президент уточнил, что в Воронежской области РФ ещё с июня ведётся подготовка инфраструктуры для приёма северокорейского контингента. Помимо солдат, КНДР планирует передать новые пусковые установки для баллистических ракет. Такое сотрудничество представляет угрозу не только для Украины, но и для всего азиатского региона, поскольку Россия предоставляет Пхеньяну опыт реального применения оружия в условиях современной войны.

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Глава государства подчеркнул, что кремлевский режим не рассматривает вариантов дипломатического урегулирования.

"В российских планах на осень, к сожалению, нет места миру. Путин создает условия для расширения мобилизации", — добавил Зеленский.

Согласно данным разведки, за неполные семь месяцев этого года ряды ВС РФ пополнились 221 тысячей человек, тогда как потери оккупантов за тот же период составили почти 225,5 тысяч (из них 131 тысяча убитыми и почти 93 тысячи ранеными). Критическая ситуация с фронтовой медициной только увеличивает количество безвозвратных потерь врага.

Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию и отметил важность украинских дальнобойных операций, которые заставляют российское общество ощутить на себе последствия войны, развязанной Путиным.

Напомним, что во время встречи с Путиным президент Казахстана предложил "заморозить" войну в Украине.

Кроме того, Северная Корея официально ввела в строй боевой корабль "Чхо Хён" водоизмещением 5 тысяч тонн, который лидер КНДР Ким Чен Ын называет символом роста военно-морского и ядерного потенциала страны.