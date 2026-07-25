Путін просить у Кім Чен Ина ще 30 тисяч військових і балістичні установки, — Зеленський

Росія готується до розширення мобілізації та поглиблює військово-технічне співробітництво з КНДР для продовження агресії проти України. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на ґрунтовні доповіді розвідки.

За словами глави держави, Москва готує умови для нового етапу призову, оскільки втрати російських військ на фронті вже перевищують темпи їхнього комплектування. У зв'язку з цим Кремль розраховує на масштабну допомогу з боку Пхеньяна.

"Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки та ще 30 тис. своїх військових", — наголосив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент уточнив, що у Воронезькій області РФ ще з червня готують інфраструктуру для прийому північнокорейського контингенту. Окрім солдатів, КНДР планує передати нові пускові установки для балістичних ракет. Така співпраця становить загрозу не лише для України, а й для всього Азійського регіону, оскільки Росія надає Пхеньяну досвід реального застосування зброї в умовах сучасної війни.

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Глава держави підкреслив, що кремлівський режим не розглядає варіантів дипломатичного врегулювання.

"У російських планах на осінь немає миру, на жаль. Путін готує умови для розширення мобілізації", — додав Зеленський.

Згідно з даними розвідки, за неповних сім місяців цього року лави ЗС РФ поповнила 221 тисяча осіб, тоді як втрати окупантів за цей же період склали майже 225,5 тисяч (із них 131 тисяча вбитими та майже 93 тисячі пораненими). Критична ситуація з фронтовою медициною лише збільшує кількість безповоротних втрат ворога.

Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та відзначив важливість українських далекобійних операцій, які змушують російське суспільство відчувати наслідки розв'язаної Путіним війни.

Нагадаємо, під час зустрічі з Путіним президент Казахстану запропонував "заморозити" війну в Україні.

Крім того, Північна Корея офіційно ввела в експлуатацію бойовий корабель Choe Hyon, вагою 5 тисяч тонн, який лідер КНДР Кім Чен Ин називає символом зростання військово-морських і ядерних можливостей країни.