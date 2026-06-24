У Північній Кореї ввели в стрій перший есмінець: Кім Чен Ин заговорив про ядерний флот

Північна Корея офіційно ввела в експлуатацію бойовий корабель Choe Hyon, вагою 5 тисяч тонн, який лідер КНДР Кім Чен Ин називає символом зростання військово-морських і ядерних можливостей країни.

Про це повідомило державне агентство KCNA, передає AP.

Церемонія введення корабля до складу військово-морських сил відбулася 23 червня в західному порту Нампхо. За даними агентства, новий корабель КНДР після церемонії офіційно увійшов до складу флоту та виконуватиме завдання із захисту західного узбережжя країни.

За словами Кім Чен Ина, перший есмінець КНДР демонструє, що програма оснащення військово-морських сил ядерною зброєю просувається за планом. Він заявив, що флот Кім Чен Ина більше не обмежується обороною прибережних вод і перетворюється на повноцінний вид військ зі стратегічними можливостями.

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Від моменту презентації корабля у квітні 2025 року Північна Корея позиціонувала його як важливий крок для розширення радіуса дії своїх збройних сил та можливостей завдання превентивних ударів. За даними KCNA, ядерний есмінець оснащений системами протиповітряної та протикорабельної оборони, а також балістичними і крилатими ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Перед введенням до строю Choe Hyon пройшов серію випробувань, зокрема пуски крилатих ракет, які в КНДР називають ядерними.

“Військово-морські сили піднімаються до рівня повноцінного виду військ, оснащеного стратегічними засобами, оскільки програма озброєння флоту ядерною зброєю неухильно реалізується”, — сказав Кім Чен Ин.

Останніми роками Північна Корея приділяє дедалі більше уваги розвитку морських сил. Країна також продовжує будівництво атомного підводного човна та планує створити більший есмінець водотоннажністю 10 тисяч тонн.

У травні 2025 року КНДР представила ще один корабель такого ж класу — Kang Kon. Під час спуску на воду в порту Чхонджин він зазнав пошкоджень, однак після ремонту був повторно спущений на воду в червні. Кім Чен Ин заявив, що цей корабель також найближчим часом буде введений до складу флоту.

На початку травня 2026 року лідер КНДР Кім Чен Ин закликав північнокорейську молодь бути готовою воювати на боці Росії. Під час з’їзду молодіжної організації влада країни назвала молоде покоління ключовим ресурсом для мобілізації та підтримки війни проти України.

Раніше в Північній Кореї участь у війні проти України представляли як можливість стати “мучеником” і отримати “вічне життя”. Водночас російські пропагандистські ЗМІ поширювали сюжети про північнокорейських саперів, які нібито готові пожертвувати собою заради виконання бойових завдань.

За інформацією Yonhap News Agency, із жовтня 2024 року КНДР могла направити до Росії близько 13 тисяч військовослужбовців. Орієнтовно кожен шостий із них загинув або зазнав поранень під час боїв у Курській області.