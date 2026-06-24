В Северной Корее ввели в строй первый эсминец: Ким Чен Ын заговорил о ядерном флоте

Северная Корея официально ввела в строй боевой корабль "Чхо Хён" водоизмещением 5 тысяч тонн, который лидер КНДР Ким Чен Ын называет символом роста военно-морского и ядерного потенциала страны.

Об этом сообщило государственное агентство KCNA, передает AP.

Церемония включения корабля в состав военно-морских сил состоялась 23 июня в западном порту Нампхо. По данным агентства, новый корабль КНДР после церемонии официально вошёл в состав флота и будет выполнять задачи по защите западного побережья страны.

По словам Ким Чен Ина, первый эсминец КНДР свидетельствует о том, что программа оснащения военно-морских сил ядерным оружием реализуется в соответствии с планом. Он заявил, что флот Ким Чен Ина больше не ограничивается обороной прибрежных вод и превращается в полноценный вид войск со стратегическими возможностями.

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С момента презентации корабля в апреле 2025 года Северная Корея позиционировала его как важный шаг к расширению радиуса действия своих вооружённых сил и возможностей нанесения превентивных ударов. По данным KCNA, ядерный эсминец оснащён системами противовоздушной и противокорабельной обороны, а также баллистическими и крылатыми ракетами, способными нести ядерный заряд.

Перед вводом в строй "Чо Хён" прошел серию испытаний, в том числе пуски крылатых ракет, которые в КНДР называют ядерными.

"Военно-морские силы поднимаются до уровня полноценного рода войск, оснащённого стратегическими средствами, поскольку программа вооружения флота ядерным оружием неуклонно реализуется", — сказал Ким Чен Ын.

В последние годы Северная Корея уделяет всё больше внимания развитию морских сил. Страна также продолжает строительство атомной подводной лодки и планирует построить более крупный эсминец водоизмещением 10 тысяч тонн.

В мае 2025 года КНДР представила ещё один корабль того же класса — "Kang Kon". Во время спуска на воду в порту Чхонджин он получил повреждения, однако после ремонта был повторно спущен на воду в июне. Ким Чен Ын заявил, что этот корабль также в ближайшее время будет введен в состав флота.

В начале мая 2026 года лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейскую молодежь быть готовой воевать на стороне России. Во время съезда молодёжной организации власти страны назвали молодое поколение ключевым ресурсом для мобилизации и поддержки войны против Украины.

Ранее в Северной Корее участие в войне против Украины представляли как возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь". В то же время российские пропагандистские СМИ распространяли сюжеты о северокорейских саперах, которые якобы готовы пожертвовать собой ради выполнения боевых задач.

По данным агентства Yonhap News Agency, с октября 2024 года КНДР, возможно, направила в Россию около 13 тысяч военнослужащих. По приблизительным оценкам, каждый шестой из них погиб или получил ранения в ходе боевых действий в Курской области.